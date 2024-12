Sorcellerie : le Sud-africain tue son oncle et 6 membres de la famille

Un Sud-Africain condamné à six peines de prison à vie

La Haute Cour de Pietermaritzburg en Afrique du Sud a condamné un homme de 38 ans, Sthembiso Nkosinathi Mthimkhulu, à six peines de réclusion à perpétuité pour le meurtre de six de ses proches en février 2021 dans le quartier de Nkanini à Eshowe.

L’Autorité nationale des poursuites (NPA) sud africain a déclaré dans un communiqué du jeudi 12 décembre 2024 qu’avant l’incident, l’un des proches de Mthimkhulu était décédé.

Mthimkhulu soupçonnait son oncle d’avoir pratiqué la sorcellerie sur cette personne, provoquant sa mort.

Mthimkhulu avait prévu de tuer son oncle et a décidé d’utiliser une arme à feu pour mener à bien ses actions.

Le 20 février 2021, Mthimkhulu s’est rendu à la propriété de son oncle où il a trouvé son oncle en compagnie de sa famille.

Mthimkhulu a ouvert le feu sur eux, tuant six d’entre eux, dont deux mineurs âgés de huit et dix ans. Il a ensuite pris la fuite et a été arrêté après que sa voiture a été retrouvée jusqu’à Greytown, où il était allé consulter un guérisseur traditionnel.

Dans le dossier de l’État, l’avocat Mbongeni Chamane a présenté le témoignage d’un témoin oculaire.

En outre, l’avocat Chamane a remis des déclarations d’impact sur la victime, compilées par les petits-enfants du défunt et facilitées par les agents de préparation du tribunal Nokuvela Mlotshwa et Amanda Nxumalo.

Dans sa déclaration, la plus jeune des enfants a fait des dessins la montrant souriante avant l’incident et pleurant après. La petite-fille aînée a déclaré que ses parents étaient morts quand elle était très jeune, donc ses grands-parents (les défunts) étaient comme ses parents. Ils ont pris grand soin d’elle et ils lui manquent. Elle a déclaré qu’après l’incident, sa famille est très traumatisée et vit dans la peur et l’anxiété. En plus de la peine, Mthimkhulu a été déclarée inapte à posséder une arme à feu.

Source AM