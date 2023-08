Guillaume Soro attristé par la mort de…Henri Konan Bédié

C’est avec une vive émotion et une profonde tristesse et que j’ai appris la terrible nouvelle du décès de l’ancien président de la République de Côte d’Ivoire, SEM Henri Konan Bédié. En cette période de deuil, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances, à son épouse Henriette Konan Bédié, à ses enfants, à tous les membres de sa famille, au PDCI-RDA et à tous ses proches.

Le président Henri Konan Bédié a été une figure emblématique de la vie politique ivoirienne et laisse derrière lui un héritage remarquable en tant que président de la République et leader de parti. Son dévouement envers son pays et son parti a été inébranlable, et son influence sur la nation restera gravée dans l’histoire.

Je tiens également à exprimer ma filiale reconnaissance pour le lien particulier que le président Henri Konan Bédié a partagé avec moi, en me considérant comme son fils spirituel et en m’honorant de ses conseils et de ses bénédictions incessantes. Je rends hommage à l’homme d’État exceptionnel qu’il était, capable d’inspirer et d’établir des liens sincères avec ceux qui l’entouraient et suffisamment intègre pour demeurer loyal à ses convictions, à ses valeurs, quelles que soient les circonstances.

En cette période difficile, je demeure, dans la douleur et le chagrin, au côté de sa famille. La Côte d’Ivoire saura rendre hommage à la mémoire de feu Henri Konan Bédié, qui restera à jamais dans nos cœurs en tant que grand homme d’État et leader exemplaire.

Guillaume Kigbafori SORO