Sonko en prison, Pastef dissout…le danger plane toujours sur le «Macky»

Le gouvernement aura finalement réussi à avoir la tête de Ousmane Sonko. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est en prison depuis lundi. Le procureur a arrêté la machine du maire de Ziguinchor. Pour en finir avec cet adversaire encombrant, le ministère de l’Intérieur a prononcé la dissolution du plus grand parti d’opposition à Macky Sall. Mais, les gens du pouvoir ne devraient pas crier victoire très tôt. Même du fond d’une cellule, le leader de l’opposition radicale reste un grand danger pour eux !

L’arrestation de Ousmane Sonko défraie la chronique depuis vendredi. La justice est passée par une sordide affaire de téléphone pour lui mettre la main dessus. Profitant de la situation, le Procureur a retenu sept (7) chefs d’inculpation contre lui. Ainsi, Sonko est poursuivi pour des faits criminels. Entendu par le doyen des juges, Maham Diallo, le leader de Pastef a été placé sous mandat de dépôt. Pour en finir définitivement avec lui, l’Etat a dissout son parti. Pastef se conjugue, désormais, au Passé.

Depuis l’annonce de cette nouvelle, des membres de la mouvance présidentielle jubilent. Mais les partisans du président Macky Sall ne doivent pas crier victoire tôt. Pastef refuse de se faire enterrer. Le parti de Sonko compte résister. Depuis l’annonce de l’arrestation de leur leader, les patriotes ont investi les rues. Comme à leurs habitudes, ils veulent régler le problème par la force. De violentes manifestations sont notées à quelques endroits, notamment dans la zone Sud où deux morts sont déjà enregistrés.

Même dissout, Pastef reste un danger. L’Etat du Sénégal n’a toujours pas mis la main sur les personnes qui motivent les jeunes. Ceux qui sont dans le pays ont pris la fuite et continuent d’appeler les jeunes à sortir dans les rues. Les autres sont tout bonnement hors du territoire national. Depuis leur camp de base, ils guident et outillent les manifestants. Tant qu’ils seront en mesure de donner leurs instructions, Macky et les siens ne seront pas en sécurité. Car les hommes de Sonko vont continuer à riposter. Ce qui ne sera pas sans conséquence.

Depuis la reprise des manifestations, Pastef a réussi à bloquer une partie de la capitale sénégalaise. De nombreux commerçants ont fermé leurs magasins par peur d’être attaqués par les vandales. Le transport est au ralenti avec la grève des stations-service. Pour ne rien arranger, le ministère de la Communication a pris la plus bête des mesures. Restreindre internet est la pire des solutions que Moussa Bocar Thiam ait pu trouver. A cause de lui, de nombreux sénégalais n’arrivent pas à entrer dans leurs fonds. Et les jeunes sont poussés sur le terrain pour chercher la bonne information. Ce qui accentue la présence des jeunes sur les théâtres de manifs.

Cette dissolution de Pastef a aussi des conséquences politiques. Tous les leaders de l’opposition ont dénoncé cette mesure prise par le pouvoir. Leur soutien pourra permettre à Pastef de renaître à travers des alliances. Ainsi l’opposition aura la force nécessaire pour faire face au candidat de Macky Sall en 2024. Pour prendre leur revanche, les patriotes ne reculeront devant rien. Ils vont répondre à l’appel des candidats qui partagent les mêmes visions que le PROS (Président Ousmane Sonko).

Le candidat de Benno devra se préparer. Car il fera face à des jeunes en colère, prêts à venger leur leader. Mais attention pour cela, il faudrait que la campagne électorale se déroule sans problème. Et rien ne garantit que cette jeunesse fidèle à Sonko va respecter le jeu démocratique. Elle va tout faire pour déstabiliser le champion de Macky. Ce qui est sûr, c’est que Benno aura du mal à battre campagne en Casamance. Le Sud reste la base arrière du leader de Pastef. Et ces militants ne laisseront personne le court-circuiter pendant qu’il est en prison.

Alors que Macky Sall en soit conscient, il a certes gagné la première manche. Mais la situation risque de tourner en faveur de Pastef dans les jours à venir. Si les jeunes continuent de croire en Sonko, ils feront des six (6) mois restants du président un enfer. Et Sonko va tout faire pour les galvaniser depuis sa cellule. Le patriote en chef a cette capacité de convaincre une bonne partie de la jeunesse. Chose qu’il va utiliser pour riposter à la hauteur de l’affront. Ousmane Sonko sera un véritable problème pour Macky !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru