Ousmane Sonko…un prisonnier encombrant

Poursuivi pour huit chefs d’accusation, le leader de Pastef Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt, hier, et acheminé à la Maison d’arrêt et de correction de Sébikotane. « Le Témoin » quotidien est convaincu qu’Ousmane Sonko sera le prisonnier politique le plus encombrant du régime finissant du président Macky Sall.

Encombrant par sa taille politique, encombrant par sa cote de popularité et encombrant par ses ambitions à l’horizon 2024. Toujours est-il que l’emprisonnement de l’opposant Ousmane Sonko risque d’être une arête coincée dans la gorge électorale du président Macky Sall à cause des procédures judiciaires alambiquées qui l’ont conduit en prison.

Une situation qui nous rappelle celle des années Sopi (de 1988 à 1999) où le président Abdou Diouf avait du mal à gouverner le Sénégal à cause de l’arrestation de Me Abdoulaye Wade. Et surtout dans l’affaire de l’assassinat de Me Babacar Sèye. Donc on se demande comment le régime de Macky Sall peut-il continuer à gouverner le pays, organiser une présidentielle 2024 libre et pacifique tout en maintenant en prison Ousmane Sonko ? Qui vivra verra…conclut le journal.