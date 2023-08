Ansoumana Dione : « Ousmane Sonko l’avait dit »

Ousmane SONKO l’avait dit : « soit il tue le Président Macky SALL et ou c’est le contraire. » Finalement, c’est cela qui lui est arrivé, avec son Parti PASTEF. Qui a été effectivement dissous, ce lundi 31 juillet 2023, par décret. Malgré que le chef de l’Etat Macky SALL ait décidé de ne plus participer à l’élection présidentielle de 2024, l’un des plus farouches opposants du régime en place, continue son combat, non pas pour accéder à la Magistrature suprême. Mais, pour mettre fin au pouvoir du Président Macky SALL qui avait été démocratiquement élu et réélu, en 2012 puis en 2019.

En politique, l’art de gérer les affaires de la cité, n’est pas une affaire de gladiateurs. La force des arguments devrait être de mise, contrairement aux croyances de certains de nos hommes politiques qui pensaient pouvoir passer par la violence pour atteindre leurs objectifs. Déjà, nombreux étaient ces personnalités de l’opposition qui s’attendaient à se battre contre une troisième candidature du Président Macky SALL en 2024. Maintenant que les schémas sont redéfinis, avec cette présidentielle de choix, toute bataille contre le Président sortant ne sera légitime et c’est clair.

En résumé, Ousmane SONKO a perdu face au régime de Macky SALL et la Justice le met en prison, une épreuve à laquelle il ne s’était pas préparé. Aujourd’hui, il compte sur la jeunesse pour sa libération. Or, il devrait s’appuyer sur la bataille juridique pour sortir de cette situation. En vérité, Ousmane SONKO est entrain de subir les conséquences de son compagnonnage avec certains hommes politiques dont il ne partage pas les mêmes idéologies. A sa grande surprise, le pouvoir a trouvé ainsi l’occasion de mettre fin à ses agissements et il lui sera très difficile de s’en sortir.

Rufisque, le 1er août 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)