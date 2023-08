Un coup de poignard dans le dos de notre démocratie…Par Mary Teuw Niane

Je condamne avec la dernière énergie l’inculpation, l’emprisonnement du Président Ousmane Sonko et la dissolution du PASTEF.

Depuis deux ans, j’avertis sur la stratégie du pouvoir dont l’aboutissement inéluctable ne pouvait être que l’élimination du Président du PASTEF et la dissolution du PASTEF.

J’ai tout fait pour appeler à un dialogue entre le pouvoir et le PASTEF pour éviter que le régime liberticide du Président Macky Sall n’exécute ses intentions inadmissibles et inacceptables de liquidation politique du PASTEF et de son leader.

J’ai rappelé à plusieurs reprises les péripéties historiques du Parti africain de l’Indépendance (PAI) pour attirer l’attention des patriotes sur les intentions inavouées du pouvoir.

Emprisonner le leader du PASTEF et dissoudre le PASTEF, ne fera qu’amplifier le souffle démocratique qu’ils portent, unir davantage les Sénégalaises et les Sénégalais dans l’intime conviction qu’il faut impérativement battre à l’élection présidentielle de 2024 tous les candidats du dialogue politique du Président Macky Sall.

Il n’y a aucun moyen d’emprisonner une idée.

La lumière du patriotisme est trop intense et le vent de la liberté trop fort pour qu’une chape, fut-elle de plomb, puisse les empêcher de s’emparer du peuple et de balayer définitivement les sabreurs de la liberté, de la justice et de la démocratie.

Ce lundi 31 juillet 2023 demeurera, comme le fut la dissolution du PAI en 1961, une balafre indélébile dans l’histoire de la marche de libération de notre pays et de la construction de notre démocratie.

J’exprime ma solidarité au Président Ousmane Sonko et aux patriotes du PASTEF.

Le couteau aiguisé mis sur la gorge du Président Ousmane Sonko et du PASTEF, Dieu est tellement puissant et miséricordieux qu’Il pourrait leurs substituer des moutons comme Il le fit avec le fils d’Ibrahima (Abrahim).

On nous tue mais on ne nous déshonore pas !

Le peuple uni ne sera jamais vaincu !

Dakar, lundi 31 juillet 2023

Prof Mary Teuw Niane