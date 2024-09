Soutenus par Africa Prime Initiative…cinq (5) artistes sénégalais ont exposé à Loman Art

Loman Art à Dakar accueillera une nouvelle exposition collective intitulée « Soppiku : Métamorphose – L’Évolution de l’Identité Artistique », mettant en avant les œuvres de cinq artistes sénégalais émergents ayant reçu des bourses de l’Africa Prime Initiative (API) – le bras philanthropique de la plateforme américaine de streaming vidéo, Africa Prime.

Les cinq artistes présentés – Amy Celestina Ndione, Fatou Mandoye Mbengue, Laye Thione, Mouhamad Jawad et Xaadim Bamba Mbow – ont chacun reçu 2 000 USD de l’Africa Prime Initiative pour créer de nouvelles œuvres, faire progresser leurs carrières artistiques, développer leurs compétences et gagner en visibilité grâce à cette exposition chez Loman Art.

L’exposition débutera par un événement « Open Studio » le 28 septembre 2024, offrant un aperçu des processus créatifs des artistes. Les moments forts incluront des occasions de rencontrer et de discuter avec les artistes de leurs inspirations et de leurs parcours créatifs, d’observer des démonstrations en direct de leurs techniques et d’explorer leurs espaces de travail.

L’ouverture officielle de l’exposition aura lieu le 12 octobre 2024 et comprendra une gamme d’activités pour célébrer et contextualiser l’exposition.

« Soppiku : Métamorphose – L’Évolution de l’Identité Artistique » est une célébration de la croissance et de la transformation artistiques. À travers le travail de cinq artistes sénégalais, l’exposition met en lumière la nature dynamique de la créativité et l’importance de soutenir le talent local. Soutenue par l’Africa Prime Initiative, « Métamorphose » offre non seulement une plateforme pour une expression artistique innovante, mais réaffirme également la valeur d’autonomiser les artistes à raconter leurs propres histoires. En capturant le pouvoir transformateur de l’art, l’exposition invite les spectateurs à s’engager et à apprécier le paysage en évolution de l’art contemporain africain. En soutenant le talent local et en fournissant les ressources nécessaires à l’exploration artistique, l’API permet aux artistes de façonner leurs propres récits et d’affirmer leurs voix créatives sur la scène mondiale. Cette exposition offre une plateforme aux artistes sénégalais pour montrer leur croissance, partager leurs histoires et interagir avec le public de manière significative, réaffirmant le pouvoir transformateur de l’art et l’importance de soutenir le développement créatif.

Yaya Moussa, fondateur de l’Africa Prime, a commenté l’importance d’investir dans le talent africain : « Notre objectif est d’investir dans l’avenir de l’art africain en soutenant les talents émergents. Grâce à ces bourses, nous aidons les artistes à développer leurs voix et à contribuer à façonner le récit de l’Afrique à l’échelle mondiale. »

L’API a un solide bilan de soutien aux artistes africains émergents. En été 2023, l’API a collaboré avec la StArt Gallery à Windhoek, en Namibie, pour présenter l’exposition « Voix Émergentes », mettant en avant les récipiendaires namibiens des bourses de l’API. L’API a également collaboré avec le Fonds Yavarhoussen à Madagascar pour soutenir et faire progresser les carrières d’artistes émergents.

Les bourses ont permis aux artistes d’acquérir de nouveaux équipements et matériaux, élargissant et développant leur pratique professionnelle. Par exemple, Mouhamad Jawad a obtenu des matériaux pour ses peintures acryliques vibrantes, tandis que Fatou Mandoye Mbengue a investi dans de nouveaux outils pour ses œuvres expressives.

Loman Pawlitschek, le fondateur de la galerie, a réfléchi à ce processus : « Cette exposition représente un moment charnière pour les artistes et la communauté artistique au sens large. Elle met en avant les perspectives uniques et les approches innovantes de talents émergents qui redéfinissent l’art contemporain au Sénégal. En leur fournissant les ressources et la plateforme dont ils ont besoin, nous ne faisons pas que témoigner de leur métamorphose ; nous participons activement à l’évolution de notre paysage culturel. Nous adressons nos sincères remerciements à l’Africa Prime Initiative pour son soutien généreux, qui permet à ces artistes de partager leurs histoires et d’exprimer leur créativité. C’est une célébration de la créativité, de la résilience et du pouvoir de raconter des histoires à travers l’art. »

L’exposition est gratuite et ouverte au public jusqu’au 30 octobre 2024, à Loman Art à Dakar.