La Coalition Nationale dénonce l’impact dévastateur des usines de farine

La pêche artisanale, pilier vital de l’économie sénégalaise, subit de plein fouet les répercussions de l’expansion incontrôlée de cette industrie. Les ressources halieutiques sont surexploitées, aggravant la rareté des poissons sardinelles et bonga essentiels à la nutrition et aux revenus des populations locales. En conséquence, des milliers d’artisans transformateurs, en particulier des femmes, voient leur activité mise en péril, compromettant leur rôle crucial dans le soutien économique et social des ménages.

La pollution environnementale engendrée par ces usines pose également un risque grave. Les émissions nauséabondes et les rejets industriels polluants impactent lourdement la qualité de vie des résidents de Cayar, Joal, et d’autres localités affectées. L’empiètement croissant sur les ressources naturelles et la création limitée d’emplois pérennes constituent une menace à long terme pour le développement durable de la région.

Recommandations Clés de la Coalition :