Le gouvernement dresse un bilan sombre du régime de Macky Sall

Le gouvernement a fait face à la presse, ce jeudi. Le premier ministre, Ousmane Sonko, et ses ministres ont dressé le bilan du régime sortant. Il eb ressort des discutions que «Macky Sall a menti au peuple sénégalais et aux partenaires». Une situation qui ne restera pas impunie. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) assure que toutes les personnes impliquées dans cette «situation d’une gravité extrême» vont payer.

Faisant le poing sur la situation économique Abdourahmane Sarr est d’avis que cet exercice de « transparence et de reddition des comptes » s’inscrit dans une démarche nécessaire « pour en tirer les conséquences objectives, notamment pour le référentiel des politiques publiques en cours de finalisation pour matérialiser ‘Le projet’ ».

L’audit des finances publiques a révélé que les chiffres relatifs à la dette publique et aux déficits budgétaires du Sénégal, sur la période 2019-2023, étaient largement sous-évalués. En effet, le ministre a précisé que « le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB, mais en réalité, il s’est établi à 10,4%, soit près du double ». De plus, la dette publique, initialement estimée à 65,9% du PIB pour cette période, a en fait atteint une moyenne de 76,3%. Une différence notable, dûe, selon le ministre, à des « tirages sur des pré-projets financés par des ressources extérieures et à des prêts contractés auprès de banques locales de manière non transparente ».

Pour illustrer l’ampleur de la situation, Abdourahmane Sarr a pris l’exemple de l’année 2023 : « La dette de l’État central, hors secteurs parapublics, est de 15 664 milliards de FCFA, soit 83,7% du PIB, alors qu’elle avait été annoncée à 13 272 milliards de FCFA, soit 73,6% du PIB. Cela représente un supplément de dettes de près de 1 892 milliards de FCFA, soit 10% du PIB de plus ». Il a également précisé que ce supplément de dettes provient principalement de ressources extérieures et de prêts bancaires « contractés et dépensés de manière non transparente », mais non publiés dans les comptes officiels.

Concernant le déficit budgétaire de 2023, celui-ci a été annoncé à 4,9% du PIB, alors qu’il devrait en réalité atteindre « environ 10% du PIB » si l’on tient compte des dettes non publiées. Cette gestion opaque des finances publiques a conduit à une situation délicate avec les partenaires internationaux, en particulier le Fonds Monétaire International (FMI). Le surfinancement du trésor public, estimé à 605 milliards de FCFA à la fin 2023, devait être utilisé pour l’année 2024. Or, ce montant a été utilisé pour « payer des dépenses non-budgétisées et des dettes connues de l’État, contrairement à ce qui avait été communiqué aux partenaires », obligeant le gouvernement à contracter de nouveaux emprunts non programmés, tels que des euro-obligations et des crédits commerciaux.

Face à cette situation, le gouvernement a pris la décision de reporter l’examen du dossier du Sénégal par le conseil d’administration du FMI, initialement prévu en juin 2024. Abdourahmane Sarr a expliqué que l’envoi de chiffres erronés aurait conduit à un « miss reporting » (transmission de fausses informations) pour bénéficier des ressources du FMI, ce qui aurait entraîné l’obligation de rembourser les fonds mobilisés. « Le gouvernement a choisi la voie de la transparence », a-t-il affirmé, ajoutant que le FMI avait été informé des résultats de l’audit, et que des discussions étaient en cours pour mettre en place des mesures correctives.

Ces mesures visent à remettre les finances publiques sur la trajectoire initialement prévue, soit dans le cadre du programme en cours avec le FMI, soit dans celui d’un nouveau programme à négocier à très court terme. « Le gouvernement prend l’engagement de ramener la dette de l’État central de 83,7% du PIB en 2023 à moins de 70% dans des délais raisonnables », selon le ministre.

Une annonce qui a fait réagir le premier ministre. « Nous n’aurions jamais imaginé que les choses étaient aussi catastrophiques», s’est exclamé Ousmane Sonko. « Les constats de ces audits font ressortir la gabegie dans les dépenses tant dans leur choix que dans leur effectivité et impact», a-t-il confié,

Cette situation, ajoute-t-il, «a induit des dérapages dans la gestion des finances publiques favorisés par la mauvaise gouvernance se manifestant notamment par la corruption, la concussion, des détournements de fonds et l’accaparement de biens publics par des privés dans tous les domaines».

« Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et partenaires en donnant des chiffres erronés», tonne le premier ministre. Il en veut pour preuve le déficit budgétaire qui est, selon le rapport, au double du taux qui avait été annoncé par l’ancien régime. La dette publique également qui était annoncée 13 000 milliards de francs CFA est en réalité à 15 000 milliards soit près de 83% du PIB.

Pire encore, confie Ousmane Sonko, plus de « 2500 milliards de francs CFA ont été dépensés sous le sceau du secret défense», permettant à certaines autorités de l’ancien régime de s’enrichir sans cause. «Moustapha Ba, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et le président Macky Sall devront s’expliquer devant les sénégalais», martèle-t-il. Toutefois, précise-t-il, «la situation n’est certes pas reluisante, mais elle n’est pas irrécupérable pour autant».