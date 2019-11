Stade de Mbacké…De qui se moque Matar Bâ ?

Un fait grave voire rarissime. L’on soupçonne même une tentative manifeste de détournement de deniers publics. Le stade de Mbacké dispose d’un mur de clôture, d’une grille de protection et des guichets réalisés par l’AGETIP, bizarrement dans la loi des finances de 2020, l’état prévoit une dotation budgétaire pour effectuer les mêmes travaux déjà sur le même lieu. C’est du bluff ou de la poudre aux yeux des sportifs et de la jeunesse de Mbacké. Sinon, c’est fait à dessein et en toute connaissance de cause puisque le ministre des sports a effectué une visite de terrain et a bien constaté l’existant. Cette bizarrerie budgétaire sent une double facturation à coût de plusieurs millions pour une même infrastructure. Quel est le projet ?

L’espoir de la jeunesse mbackoise de voir un stade fonctionnel avec toutes les commodités s’envole et s’écroule comme un château de cartes malgré la demande du Khalife général des mourides qui est monté au créneau pour la construction de ce stade municipal.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn