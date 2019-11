Meurtre, vols, viols et rapts…Touba sans sécurité

Touba : la sécurité vole tout bas

Meurtre, vols, viols et rapts d’enfants sont le lot quotidien des populations de Touba et de Mbacké. L’insécurité gagne de plus en plus de terrain. Il ne se passe pas un jour où des crimes odieux ou des braquages ne soient effectués dans la capitale du mouridisme. On se rappelle de ce qui s’est passé au quartier Beug Bamba où une dame en état de grossesse fut froidement assassinée, du braquage d’une bijouterie en plein jour au marché ocas, du braquage de la station d’essence à Mbacké, du double meurtre de deux enfants à Darou Rahmane. La liste est loin d’être exhaustive. Et la sécurité dans tout ça ?

L’état a consenti beaucoup d’effort en matière de sécurité. Un commissariat spécial est construit au quartier Dianatoul Mahwa en plus d’un poste de police sis à Ndamatou en plus du commissariat urbain de Mbacké La gendarmerie elle aussi a érigé une caserne en plus de la brigade et de quelques postes avancés à Ndindy et Belel. Ces forces de défense et de sécurité se déploient de jour comme de nuit avec des patrouilles et des interventions tous azimuts.

Au vu de tous ces efforts, l’insécurité est grandissante et installe la peur chez les populations. Cette situation inquiète au plus haut niveau. Une situation favorisée par l’agrandissement de la population de Touba. En effet, à l’image de Thiès, la ville de Touba doit être scindée en commune d’arrondissement pour faciliter la maitrise avec un bon maillage sécuritaire. Ce qui découlé d’une volonté politique des pouvoirs publics et des autorités religieuses. Seulement d’ici là, les populations sont gagnées par une psychose qui les empêche de dormir les poings fermés se contentant de la consternation et de l’émoi comme lot de consolation. Tout le monde est interpellé.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn