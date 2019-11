LINGUÈRE : les clients d’une mutuelle d’épargne courent toujours derrière leurs dus

Certains clients du Djolof mutuelle et du crédit (DJOMEC) ruminent leur colère et comptent descendre dans la rue pour réclamer leur argent. En effet, ces derniers qui avaient ouvert un compte d’épargne dans cette institution financière, courent depuis plusieurs mois derrière leur argent sans entrer dans leurs fonds. Ainsi, las d’attendre, les clients du Djomec comptent se faire entendre. A les en croire, la plupart d’entre eux des jeunes, leurs activités sont au ralenti voire même aux arrêts car ils n’ont plus d’argent pour bien mener le travail. Cependant, cette mutuelle d’épargne en faillite depuis deux ans traîne les pieds et peine à rembourser ses clients. Et, ces derniers comptent battre le macadam ces jours à venir.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn