Stigmatisation : Les enseignants appelés…« Les Corona… »

Après la reprise manqué, les enseignants commencent à être victime de stigmatisation. Abdoulaye Ndiour, Professeur de Lettres et d’Histoire-géographie, qui a rejoint son poste à Diawara (Bakel), raconte dans les colonnes du journal Libération, qu’ils sont en train de vivre les pires moments de leur existence.

« La stigmatisation est réelle dans cette zone. Nous avons même décidé de ne plus sortir et de rester chez nous. Depuis notre retour, on nous surnomme «les Corona», confie l’enseignant.

Qui revient sur les difficultés de leur voyage. « Le voyage a été très mal organisé, car c’était la croix et la bannière pour avoir un laisser-passer. C’était vraiment un désordre total au point de départ et les mesures barrières n’étaient pas respectées. On a été convoyé dans les conditions très difficiles. À l’intérieur du bus, la distanciation sociale n’était pas respectée. Au départ, chacun portait un masque mais à un moment donné, ce n’était plus possible »

Abdoulaye Ndiour est revenu sur les tests effectué sur eux. Le professeur de confier, « à notre arrivée, on n’a pas subi de tests. Les gendarmes nous ont amené à l’hôpital mais, malheureusement, le thermo flash ne marchait pas à cause de la chaleur. A notre de service aussi, nous n’avons pas été testés. Jusqu’à présent, nous n’avons pas subi des tests et on est confiné chez nous. C’est cela la réalité ».