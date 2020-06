Ziguinchor : Le réseau des enseignants Apéristes en phase avec les décisions prises par l’Etat

En tant que structure d’enseignants, le réseau salue l’engagement et la détermination de son Excellence M. Macky Sall à sauver l’année scolaire tout en combattant la pandémie et salue le patriotisme des enseignants du Sénégal qui ont répondu à l’appel du devoir malgré tous les risques. Mais avec ses nouvelles contaminations constatées dans la famille enseignante à Ziguinchor le président de la République mesurant les conséquences que cela pourrait entraîner dans le milieu scolaire a su faire la part des choses en reportant la reprise des cours initialement prévue le 02 Juin 2020, à date ultérieure. Une décision sage et responsable, car il n’existe pas de méthode ou de formule figée dans la lutte contre la covid-19 d’où la pertinence des mesures d’adaptations évoquées par le chef de l’état dans son combat contre la covid-19 tout souhaitant un prompt rétablissement aux collègues et camarades nouvellement touchés par le virus ainsi que tous les autres patients sous traitement.

Le réseau des enseignants demande aussi à la population de respecter les mesures barrières.

Respect aux aux Soldats du Savoir.

Vive la République !

Le secrétaire administratif du réseau départemental des enseignants de l’APR de Ziguinchor