Succession du Président de la République : Ces ministres qui lorgnent déjà le fauteuil de Macky Sall

Dans nos colonnes hier, nous faisions état de directeurs généraux et présidents directeurs généraux qui se détournent de l’exercice de leurs fonctions par leurs nullités et médiocrités, mais qui veulent se faire le plaisir de lorgner le fauteuil du Président de la République. Qu’ils veuillent se procurer ce luxe au point de subir un désaveu des plus lamentables, tant ils sont coupés des réalités du peuple, personne ne peut leur en empêcher. Sauf qu’ils sont investis d’une mission républicaine et doivent servir jusqu’au bout le Président de la République.

Ces directeurs généraux et présidents directeurs généraux ne sont cependant pas les seuls à être dans cette posture. Plusieurs ministres du gouvernement gagneraient chers eux aussi, s’ils pouvaient une seule fois occuper le fauteuil du Président de la République Macky Sall. Ils se gardent de le crier sous tous les toits, mais il existe des ministres de l’actuel gouvernement qui ne rêvent que d’une seule chose : devenir le prochain Chef de l’exécutif. Des ministres pitoyables qui ont jusqu’ici échoué dans les missions confiées à eux par le Chef de l’Etat Macky Sall, à cause de leurs ambitions sans bornes.

Mansour Faye occupe le poste de ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale. Un poste taillé vraiment à la mesure de celui qui est beau-frère du Chef de l’Etat. Proche du Chef de l’Etat, quelle belle carte de visite qu’utilise à merveille Mansour Faye qui se signale toutefois par toutes sortes de maladresses au point de mettre d’accord la République toute entière sur son incompétence. On aurait fait des sondages, on découvrirait à tel point Mansour Faye est devenu le personnage le plus impopulaire au Sénégal.

Mansour Faye avait déjà fini de démontrer à quel point ses démarches pouvaient être teintées de manque de transparence, lorsque ministre de l’Hydraulique, il avait livré pieds et mains liés le contrat d’affermage de l’eau en milieux urbains et semi-urbains au groupe français moribond SEN’EAU. Mansour Faye est rattrapé par la vindicte populaire en se faisant distinguer par l’attribution de marchés d’approvisionnements de denrées et leurs acheminements sur l’ensemble du territoire nationale en direction des populations vulnérables à cause de la crise liée à la guerre que mène le Sénégal contre le coronavirus. Avec le corona-riz, il aurait pu certainement faire mieux

L’un des lorgneurs les plus illustres du fauteuil du Président de la République Macky Sall se nomme Amadou Bâ. Il attend tant son heure qu’il est la cible de Mame Mbaye Niang, Chef de cabinet du Président de la République et de cet individu, un certain Bara Ndiaye dont on ne sait par quelle qualité il présente, il est nommé directeur de la Maison de la presse.

Au travail dirait-on pour le ministre Aly Ngouille Ndiaye ! Un homme qui à la manière des lutteurs lorgne à travers le trou d’une chaussure. Aly Ngouille Ndiaye peut être un beau rêveur. De la même manière que le ministre de l’Energie MMC devenu d’ailleurs une cible des membres du Palais.

Que dire du très discret ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) qui possède déjà son mouvement « les amis de ADD » pour 2024 dirigé par son défenseur infatigable Ousmane Faye de Manko Wattu SénégaL. Pour ce dernier ADD est le futur président du Sénégal en 2024…

La rédaction de Xibaaru