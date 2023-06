Suspension des réseaux sociaux…un mauvais choix, selon

Une fois de plus le ministre de l’intérieur du Sénégal procède à la restriction des droits et des libertés publiques comme la libre circulation de l’information , clef de voûte de la prospérité , de la paix et de la stabilité.

Cette nouvelle agression , loin de baisser les tensions , hausse la colère populaire contre la légitimation de la censure , la rétention et la manipulation aux consequences sans commune mesure dans le domaine de notre économique numérique en constante croissance.

La suspension des applications Facebook , WhatsApp et YouTube née d’une mauvaise appréciation est le pire choix opéré par le ministre de l’intérieur dans ce feuilleton politico- judiciaire dont l’unique but serait d’éliminer par voie judiciaire un potentiel et menaçant candidat .

En effet , dans cette cabale contre Ousmane Sonko , le gouvernement n’a pas trouvé mieux que d’encourager ce qui ressemblerait à un complot politique mal défini, mal ficelé et mal exécuté par de mauvais acteurs.

Nul n’ignore que des hommes de paille du président de la republique sont les commanditaires de cette funeste farce qui nous est revenue en pleine figure au terme d’un procès tout aussi scandaleux que la conduite des procédures.

En effet , du dépôt de la plainte à la proclamation de la condamnation d’un delit ( corruption de jeunesse ) en lieu et place d’un crime ( viol et menace de mort) par la chambre criminelle , les vices et les violations de la loi font légion

( procès verbaux falsifiés , procédures délibérément piétinées , droits de la défense minorés etc…).

Par ailleurs , les sénégalais , médusés et abasourdis devant les series d’arrestations et d’emprisonnements arbitraires de journalistes et d’opposants politiques ( près de cinq cents), refusent de payer par la restriction de leurs droits et libertés pour une faute qu’ils n’ont pas commise .

Ainsi ils appliquent l’intifada contre certains thuriféraires du pouvoir qui fonde sa gestion sur la menace, l’intimidation , la brutalité , l’impunité et l’arrogance au mépris des principes élémentaires de justice dans une démocratie, un état de droit et une république.

Sur toute l’étendue du territoire des groupes se forment pour saccager les commerces , les banques et les maisons vidées de leur contenu ( ordinateur , poste radio , téléphone et électroménager) appartenant aux pontes du régime qui font les frais d’une furie incontrôlée à Pikine , à Grand Dakar , à Grand Yoff , à Mbour , à Saint-Louis , à Mbacke etc…

En vérité dans ces hordes les vandales , les voleurs et les agresseurs ont infiltré les adhérents (mineurs ) aux hypothèses , aux thèses et aux synthèses anti systémiques professées par Ousmane Sonko.

Les difficultés sociales , économiques , le sentiment d’injustice et la suspension des applications jettent dans les rues des sénégalais de souche et d’adoption et des étrangers en situation irrégulière ( souvent) aux motivations douteuses , installent le chaos et transforment en enfer les grandes villes du pays devant des forces épuisées et impuissantes.

Dans ces conditions la marche vers un Sénégal émergent devient une utopie malgré l’ouverture du dialogue national à l’Initiative du président de la republique.

Au cours de celle-ci organisée dans la salle Bruno Diatta , certains discours vehiculaient des messages orientés pour plaire au maître des lieux bien attendu sur deux réponses :

« 1 devant la nation , je réaffirme avec solennité mon Serment de veiller , de respecter et de faire respecter scrupuleusement toutes les dispositions de la constitution qui interdit l’exercice de plus de deux mandats présidentiels consécutifs.

2 au nom de l’identité, de l’histoire et des valeurs chères au peuple sénégalais souverain , je m’engage à organiser des élections présidentielles inclusives, transparentes , libres et démocratiques à date décrétée » .

Comme le recommande l’ethique de responsabilité.

Birahim Camara

Militant du Parti Socialiste

Chargé des Questions Administratives et Financières de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes