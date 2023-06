Morts et saccages : Une information judiciaire sera ouverte, selon…

Alors que la lumière n’est pas encore faite sur les 14 morts lors des événements de mars 2021, d’autres décès ont été enregistrés après les échauffourées qui ont commencé depuis l’annonce de la décision de la Chambre criminelle condamnant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse » dans l’affaire Sweet beauté. Invité de l’émission Jury du Dimanche, le ministre de la Justice a promis l’ouverture d’une information judiciaire pour mettre la main sur les instigateurs.

« On va ouvrir dès la semaine prochaine une information judiciaire contre X. Ensuite, il y’a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées et ça n’aura pas forcément l’ouverture d’information judiciaire. Généralement, quand on arrête, on fait un tri. Souvent pour les mineurs, on appelle leur civilement responsable et ils sont libérés. Les autres on les traduit à la plus prochaine audience, c’est-à-dire en flagrants délits.

Ceux qui sont impliqués dans la fabrication de cocktails Molotov, qui sont dans des entreprises ou des associations de malfaiteurs menaçant la stabilité de l’Etat, ce sont des gens qui sont amenés à l’information judiciaire. On confie leurs dossiers à un juge d’instruction et on vise les articles qui les incriminent et avec un mandat de dépôt on les met en prison pour les besoins d’une information judiciaire », dit le ministre qui précise que le climat n’est pas insurrectionnel car le peuple sénégalais n’est pas un peuple insurrectionnel.