Enfant utilisé comme bouclier…Des sanctions annoncées

L’image a fait le tour des réseaux sociaux. Un enfant a été utilisé comme bouclier humain lors des manifestations. Une image qui avait révolté plus d’un. Invité du Jury du dimanche, le ministère de la Justice a été interpellé sur ce fait. Ismaila Madior Fall a indiqué que si ça existe, il faut le condamner. Ce qui pourrait aboutir à des sanctions contre les hauteurs.

« C’est déplorable et si ça arrive, les services administratifs des forces de défense et de sécurité feront le travail qu’il faut. Si c’est avéré il y’aura des enquêtes administratives. Pour les évènements de mars 2021, il y’a une information judiciaire qui a été ouverte contre X. On dit information judiciaire, c’est pour déclencher une enquête non pas administrative, mais une enquête judiciaire pour la manifestation de la vérité. Pour le moment, on est au stade de l’information judiciaire », a-t-il déclaré.