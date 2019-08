La communauté ainou salam du vénéré marabout feu Cheikh Sountou Badji de Sindian a célébré l’Aid El Kebir ou Tabaski ce Dimanche 11 Août 2019. Se référant toujours à la Mecque, les Khalifes jumeaux n’ont pas dérogé cette année à la règle. Après la prière dirigée par l’Imam Moussa Sané, un des khalifes s’est adressé aux fidèle, déplorant d’emblée la division incompréhensible pour eux notée dans la célébration, cette année encore de la fête de Tabaski. Pour les fils de Cheikh Sountou Badji, l’Etat et les marabouts sont les seuls responsables de cette situation. Ils ont demandé alors aux musulmans de prendre leur responsabilité. Cheikh Abdoul Assane et Cheikh Abdoul Ousseynou ne comprennent pas comment tout le monde peut être d’accord de marquer Arafat Samedi et que d’autres, sous prétexte qu’ils n’ont pas aperçu la lune de leur œil, n’acceptent pas de prier ce Dimanche et pourtant ils sont d’accord avec la Mecque que Arafet c’est Samedi or, le lendemain de Arafat est célébrée l’Aid El Kebir. Ils ont invité les fidèles à l’amour et à ceux qui ont toujours leurs parents en vie, à tout faire pour les satisfaire au lieu de vouloir faire plaisir à son marabout au détriment de ses propres parents.

Dans un tout autre registre, les khalifes ont incité les jeunes, du fogny notamment, à éviter le fatalisme du manque d’emploi. Ils les ont inciter la sédentarisation et à se battre pour trouver quelque chose à faire, l’Etat ne pouvant pas donner du travail à chque jeune surtout ceux qui n’ont aucune qualification.

Le maire de Sindian qui a assisté ç la prière adhère au discours des khalifes sur l’emploi des jeunes. Yancouba Sagna invite à son tour les jeunes à être entreprenant et c’est en ce moment que la municipalité apportera tout son accompagnement en plus des initiatives qu’elle a déjà lancé au profit de la jeunesse de Sindian.

L.BADIANE pour xibaaru.sn