Tabaski 2023 : Le message de Idrissa Seck

En ce jour béni, je souhaite à tous les musulmans une joyeuse fête de l’Aïd al-Adha !

Que cette célébration apporte la paix, la joie et la prospérité dans chaque foyer.

C’est une occasion de renforcer nos liens familiaux et communautaires en partageant avec générosité et en soutenant les personnes dans le besoin.

Que l’esprit de sacrifice et de dévotion de l’Aïd al-Adha nous inspire à donner le meilleur de nous-mêmes pour le bien-être de notre nation et à construire un avenir meilleur, juste et équitable.

Excellente fête à tous. Que nos prières et nos sacrifices soient acceptés par Allah et qu’Il nous guide vers la voie de la réussite et de la prospérité. Eid Mubarak !

Idrissa Seck