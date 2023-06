Tabaski 2023 , le maire Gallo Bâ a prié ce jeudi à Mbacké mouride

C’est sous un ciel nuageux que le premier magistrat de la ville de Mbacké a effectué la traditionnelle prière de la Tabaski à la mosquée de Mbacké mouride.

A la suite de cela le maire Gallo Bâ a souhaité la paix et la stabilité pour le Sénégal et a prié pour un Sénégal prospère et développé.

Le maire de rappeler que son institution a dégagé une enveloppe financière de près de 10 millions destinées aux populations de Mbacké et particulièrement aux couches défavorisées et vulnérables.

A signaler au passage que la prière a été dirigé par l’imam Ratib Serigne Abdou Mbacké devant Serigne Moustapha Ndiaté Mbacké et tous les dignitaires de Mbacké mouride. Dans son sermon, l’imam a insisté sur le fait que Satan est au cœur de tout ce qui se passe dans ce pays. A cet effet, il a prôné le retour vers le Tout Puissant et faire régner la paix. Et cela doit passer par une éducation des enfants qui de nos jours est en difficulté. Et Serigne Abdou Mbacké d’insister sur la responsabilité des Imams qui doivent prêcher le droit chemin qui mène vers Dieu.

