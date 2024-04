Tabaski 2024 : L’Arabie Saoudite octroie 10.000 carcasses de moutons au Sénégal

L’Arabie Saoudite a offert un lot de 10.000 carcasses de moutons d’une valeur de 1,428.000 milliard provenant du Hadj 2023 soit le double du même soutien alimentaire ( 5 000 l’année dernière). Ce, dans le cadre du projet Adahib pour soulager les difficultés alimentaires des familles démunies et renforcer les relations entre les deux Etats amis depuis plusieurs années.

La cérémonie, selon Pressafrik, de présentation s’est faite hier jeudi au môle 10 du Port autonome de Dakar ( Pad) en présence du ministre de la Famille et des Solidarités devant les directeurs du Fonds de solidarité nationale et du Port, Mountaga Sy. Pour éviter un partage de « Bouki », le ministre de la Famille et des Solidarités a attiré l’attention du Dg du Fonds de solidarité nationale. « J’invite à veiller à la distribution transparente et rigoureuse de cette aide alimentaire afin qu’elle parvienne, de manière efficace, aux ménages les plus démunies », a insisté Maïmouna Dièye.

La distribution à travers le territoire national va se faire dans les premières semaines avant la fête de la Tabaski, prévue en juin prochain.