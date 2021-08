Tacko Fall non sélectionné pour l’Afrobasket

Présélectionné pour prendre part à l’Afrobasket-2021 prévu au Rwanda, du 24 août au 5 septembre, le pensionnaire des Celtics de Boston (Nba), Tacko Fall ne participera à la compétition. C’est le sélectionneur des Lions, Boniface Ndong, qui a confirmé l’information.

« J’ai discuté avec lui, il y a deux jours et rien n’a évolué. Je peux dire qu’il ne pourra pas être avec nous à l’Afrobasket. Il est toujours retenu par ses problèmes administratifs et je vais lui annoncer qu’il ne sera pas retenu dans le groupe », a fait savoir Boniface Ndong à Wiwsport.

Le technicien sénégalais compte d’ailleurs publier la liste des 12 Lions sélectionnés, à la veille de son départ pour Kigali. ‘’Il y aura deux joueurs en réserve pour un éventuel forfait. Et en plus, nous sommes chez nous ; rien ne nous force à travailler qu’avec 12 joueurs. Il est plus facile de travailler avec 15 joueurs, parce que cela rend le travail plus facile et nous permet de faire souffler certains’’, confie-t-il.