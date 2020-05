Tambacounda : Cri de coeur d’un jeune médecin malade du Covid-19…

Un jeune médecin de l’ordre (A3680) actuellement en exercice au service d’urgence de l’hopital régional de Tambacounda vient de contracter le covid-19 ce, dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il lance un cri de cœur à ses aînés, collègues médecins et aux autorités compétentes. Ses conditions et contrat de travail sont jugés déplorables et dans une extrême précarité. »Après 8 longues et laborieuses années d’étude médicale sanctionnées par un diplôme de Doctrorat en médecine, j’ai choisi (et je pèse bien mes mots) de venir travailler à Tambacounda en bravant chaleur, condition de travail et distance. Seulement une déception et une démotivation ont pris place face à ce sentiment de patriotisme qui m’a toujours animé au moment où peu de médecins acceptent de venir travailler à Tambacounda ( suicidaire selon certains).