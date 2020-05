Darou Thioub (Kounoune): Diop Sy au cœur d’ une vaste spoliation foncière…

Demba Diop alias Diop Sy fait – il partie de la race des » intouchables » au Sénégal ? Cette interrogation est loin d’être saugrenue au regard des dossiers judiciaires compromettants qui l’ impliquent.Tant le parlementaire et, non moins , brasseur d’ affaires se met dans toutes les sauces. On n’ a même pas fini de gloser sur le fumeux marché de convoyage des vivres de soudure dans le cadre du projet de résilience économique et social ( PRES), Diop Sy vient encore de se signaler dans autre une histoire de spoliation de terres à Kounoune appartenant aux familles Sarr, Thiam et Ndiaye. Selon nos sources, il aurait fait main basse sur des centaines d’hectares de terres ce, avec la complicité du receveur du service des impôts et domaines d’ alors de Rufisque, Ibrahima Barry ( il est actuellement limogé de la tête de la structure).Selon toujours nos sources ,les victimes de cette boulimie foncière pointent également un doigt accusateur sur l’ ancien Directeur des domaines,en l’ occurence, Mamadou Mamour Diallo à qu’ ils reprochent d’ avoir huilé cette grande machine d’ escroquerie.Nous y reviendrons avec des détails… plus explosifs.