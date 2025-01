Taxawu Senegaal exige toute la lumière sur l’incendie de son siège

Taxawu Senegaal constate avec étonnement la diligence et la célérité dont ont fait preuve les autorités judiciaires et les forces de l’ordre dans le traitement du dossier des membres de la sécurité de la coalition Samm Sa Kaddu.

En un temps record, des investigations ont été menées, un procès organisé et un verdict injuste rendu. Ce traitement singulier, malheureusement orienté, contraste à tous égards avec l’état d’inertie dans lequel stagne l’enquête sur l’incendie criminel de notre siège, survenu bien avant les faits incriminant les membres de la sécurité de la coalition Samm Sa Kaddu.

Deux mois se sont écoulés depuis cette attaque lâche, sans qu’aucune avancée tangible ne soit enregistrée. Les enquêteurs, pourtant en possession d’images montrant les assaillants et d’enregistrements de menaces explicites proférées par un haut responsable du parti au pouvoir la veille de cet acte odieux, n’ont procédé à aucune arrestation.

Cette inégalité flagrante dans le traitement des dossiers judiciaires est une balafre aux principes d’équité et de justice qui devraient présider au fonctionnement d’une République.

Taxawu Senegaal dénonce avec la plus grande fermeté cette politique de deux poids, deux mesures qui met en péril la confiance des citoyens envers les institutions de l’État. Rien ne justifie que des criminels, identifiables et liés à un acte aussi lâche et abject que l’incendie volontaire de notre siège, puissent bénéficier d’une impunité scandaleuse alors que d’autres affaires, moins graves et moins documentées, sont traitées avec une promptitude exemplaire.

Taxawu Senegaal exige que toute la lumière soit faite sur cet incendie criminel et que les coupables, quels qu’ils soient, soient traduits en justice et sanctionnés à la hauteur de leur crime.

À la gendarmerie, Taxawu Senegal rappelle qu’elle a pour mission d’enquêter sur les crimes et d’en traquer les auteurs, sans distinction ni favoritisme.

Pour l’honneur de sa fonction et l’intégrité de notre système judiciaire, elle n’a pas le droit d’y faillir, ni de céder à des pressions politiques qui ternissent l’idéal républicain.

La plateforme Taxawu Senegaal réaffirme sa détermination à suivre ce dossier jusqu’à son dénouement.

Elle n’aura de répit que lorsque les auteurs de cet acte odieux auront été identifiés, arrêtés et condamnés avec la rigueur qu’imposent les lois de notre pays.

Enfin, Taxawu Senegaal se réjouit du retour parmi nous de tous ces jeunes après deux mois de détention arbitraire à la prison de Saint-Louis et exprime son soutien indéfectible à ceux qui sont encore en détention ainsi qu’à leurs familles.