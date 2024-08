Taxawu Sénégal : Vingt-six (26) démissions chez Khalifa Sall

Chers compatriotes,

Cinq mois après l’élection présidentielle du 24 mars 2024 qui a vu l’avènement de la troisième alternance démocratique au Sénégal, nous avons pris le temps d’analyser les résultats de cette élection et de réfléchir aux perspectives de notre plateforme politique, Taxawu Sénégal.

Les résultats de cette élection ont clairement démontré que le peuple sénégalais dans une large majorité a fait le choix d’une rupture dans la gouvernance politique, économique et sociale du pays.

Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, les populations ont élu, dès le premier tour, un candidat de l’opposition, sanctionnant ainsi de la plus explicite des manières le régime sortant du président Macky Sall.

Nul besoin de revenir sur le lourd passif que ce régime sortant a laissé aux Sénégalais et dont nous n’avons pas fini de découvrir l’ampleur des dégâts.

Notre engagement pour le pays a justifié le combat que nous avions vaillamment mené durant ces 12 dernières années contre le régime BBY. Nous demeurons plus que jamais déterminés et constants dans cet engagement tant que la défense des libertés démocratiques et le combat pour le bien-être de nos compatriotes le justifieront.

Au regard du contexte actuel, nous tenons à informer l’opinion nationale et internationale de notre refus d’adhérer aux nouvelles orientations de la plateforme Taxawu Sénégal qui se matérialisent en particulier par une tendance à un rapprochement avec un ou des démembrements de la coalition Benno Bok Yaakar (BBY) que nous avions pourtant combattue pendant 12 ans.

Par conséquent :

1. Réaffirmant notre volonté et notre détermination à privilégier la cohérence dans l’expression de nos convictions et la pratique de nos principes ;

2. Rappelant notre constant et indéfectible attachement à la défense et à la préservation des intérêts supérieurs et exclusifs du Sénégal en toutes circonstances ;

3. Après avoir procédé à une analyse minutieuse de la situation nationale du pays, sous l’angle des nombreux défis présent et futur à relever.

Nous avons décidé de démissionner de Taxawu Sénégal et de toutes nos responsabilités au sein de la Cellule des Cadre (CAPS) de cette plateforme.

Nous tenons à rendre un vibrant hommage au président Khalifa Ababacar Sall, pour son leadership reconnu et son esprit républicain. Nous lui sommes grandement reconnaissants pour sa générosité intellectuelle et la contribution importante qu’il a apportée dans la formation politique de beaucoup d’entre nous.

Notre décision procède de la conviction ainsi que de la certitude que nous devons faire de sorte que cette troisième alternance ne puisse pas décevoir les Sénégalais qui sont déjà fatigués de leur classe politique. Cette classe qui, depuis plusieurs décennies peine à trouver des solutions à leurs préoccupations.

Nous sommes conscients du rôle que nous avions joué depuis la création de Yewwi Askan wi (aux locales et aux législatives de 2022) pour semer l’espoir chez les Sénégalais qu’un autre

Sénégal était possible.

Nous avons alors la responsabilité collective de veiller à ce que cet espoir ne soit pas déçu et que cette nouvelle alternance tienne ses promesses d’un Sénégal meilleur.

Dans ce sillage, nous allons très prochainement procéder au lancement d’un nouveau parti politique qui reflétera nos idéaux et nos valeurs de Travail, d’Equité et de Solidarité.

Notre mission est de contribuer à trouver des solutions aux grands défis de développement politiques, sociaux, et économiques auxquels notre pays est confronté, par une action politique innovante et réaliste.

« Tous ensemble, un autre Sénégal est possible »

Les signataires,

1. M. Made Codé Ndiaye, ex Coordonnateur des cadres de Taxawu Sénégal, Ingénieur Télécoms et sales manager dans une multinationale des Télécoms, responsable politique à Fatick

2. Dr Ousmane Kane, ex Pdt Commission Communication Numérique, Dr en Economie et cadre supérieur en gestion des entreprises, responsable politique à Thiès

3. M. Racine Gueye, Chef d’entreprise, responsable politique à Rufisque

4. M. Souleymane Sy, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, ex pdt Commission Administration publique et modernisation de l’Etat de CAPS, responsable politique à Kolda

5. Dr Soukeye Gueye, ex Pdte Commission Diplomatie et de la Cellule Finances de CAPS, juriste fiscaliste, responsable politique à Keur Massar

6. Pr. Abouna Mbaye, ex Pdt Cellule Strategie et méthode de CAPS, spécialiste en analyse de données, responsable politique à Bruxelles (Belgique)

7. Mme Ngoné Diankha, ex membre cellule Comm de CAPS, comptable, responsable politique à Kaolack

8. M. Talla Ngor Biss Ngom, ex Pdt Cellule Veille et Stratégies politiques de CAPS, Ingénieur Télécoms, responsable politique à Dakar

9. M. Jules FAYE, administrateur de société, responsable politique à Thiès

10. M. Ahmed Tidiane Daff, Juriste, responsable politique à Dakar

11.M. Manga Ndiaye, Ingénieur statisticien économiste, responsable politique à Fatick

12.M. Cheikh Oumar Bâ, ex chargé des relations publiques de CAPS, supply chain manager, responsable politique à Louga

13.Dr Khalifa Ababacar Mbaye, Médecin

14. M. Amady Baro Faye, ex Vice Pdt commission Transport et aménagement du territoire de CAPS, Ingénieur Transport, responsable politique à Fatick

15.M. Tamsir Amadou Seck, Sociologue, responsable politique à Keur Massar

16.Mme Marianne Diaffé Cissé, Ingénieur en Finance, militante à Fatick

17. Mme Bineta Diminga Ndiane, agent administratif des Finances publiques, militante à Paris

18. Dr Alioune Badara Ndior, ex Pdt Cellule formation de CAPS, enseignant chercheur, responsable politique à Fatick

19.Dr Coumba Faye, Dr en Pharmacie, responsable politique à RUFISQUE

20.M. Désiré Youssoupha Ngom, agent humanitaire au sein d’une organisation internationale

21.M. El Hadji Seyni Wade, Enseignant, responsable politique à Mbour

22.M. Sada Wane, Actuaire, spécialiste en protection sociale, responsable politique à Podor

23.M. Ndongo Dieng, ex membre Commission Economie de CAPS, Auditeur/ Banque, responsable politique à Fatick

24. M. Abdoulaye Diallo, Ingénieur Télécoms, responsable politique à Dakar

25. M. Sory Thiam, Ingénieur Informatique, responsable politique à Dakar

26. Etienne Gueye, Ingénieur Télécoms, responsable politique à Kaolack