Tensions politiques : Alioune Tine demande la fin de la répression

Alioune Tine veut « mettre fin à la répression, garantir le respect des droits humains et des libertés fondamentales » au Sénégal en proie à une tension politique sans précédent depuis plus de deux ans. « Dans les moments difficiles et douloureux que les citoyens traversent aujourd’hui au Sénégal, souligne le fondateur du think tank Afrika Jom Center, les FDS, l’administration et la justice doivent éviter de prendre des décisions qui mettent de l’huile sur le feu. Elles sont invitées à agir pour le retour de la sérénité et du calme ».

A en croire Alioune Tine repris par Senego, « le courage, le sens de la responsabilité et le réalisme le plus élémentaire commandent qu’on s’arrête de mettre en péril la paix et la stabilité en appelant au dialogue. Le président de la République, Macky Sall doit le faire pour le Sénégal et pour le Continent ».