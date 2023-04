Tentative d’assassinat : « La démarche de Sonko manque d’objectivité » (Dr Babacar Niang)

Dans une publication sur les réseaux sociaux le 26 avril 2023, Ousmane Sonko a accusé les forces de l’ordre d’avoir tenté de l’assassiner lors de son procès le 16 mars 2023. Selon Sonko, il a été extrait de son véhicule, malmené, et a souffert de maux de ventre dans la soirée, l’obligeant à être hospitalisé à la clinique Suma Assistance. Le propriétaire de la clinique, le Dr Babacar Niang, s’est exprimé le 26 avril 2023 lors de l’émission Sen Show sur SenTV, affirmant qu’il ne doutait pas de la bonne foi de Sonko, mais exprimait des réserves quant à la validité des prélèvements réalisés par le leader de Pastef.

Ousmane Sonko a annoncé sur les réseaux sociaux que les résultats des analyses effectuées par des laboratoires étrangers confirmaient la tentative d’assassinat : « Les résultats des analyses, que nous avions demandées auprès de laboratoires à l’étranger, à la suite de l’agression que nous avons subie le 16 mars 2023, nous sont enfin parvenus. » Il ajoute : « Les résultats confirment bien la tentative d’assassinat sur ma personne, perpétrée par des éléments des Forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons très bientôt dans le cadre d’une conférence de presse portant sur ce point et sur bien d’autres. »

Cependant, le Dr Babacar Niang a rappelé l’importance des preuves objectives en matière de justice et de médecine : « En matière de justice ou de médecine, tant que vous n’avez pas de preuve, vous ne pouvez pas avancer. De plus, on craint que la contestation se concentre sur les modalités du prélèvement. Car lorsqu’on prélève une substance qui peut incriminer un individu, il faut que ce prélèvement soit assermenté. Si la personne accusée est présente lors du prélèvement, on peut le conserver et l’utiliser dans un dossier juridique, éventuellement le transférer à un expert. Mais si vous décidez de faire vos propres prélèvements et de donner vos propres résultats, on peut penser que cette démarche manque d’objectivité. »

Le médecin a également souligné qu’il s’attendait à une réaction des médecins face aux accusations d’intoxication portées contre le gouvernement : « On s’attendait à ce que lorsqu’il y a eu un emballement et que le gouvernement a été accusé d’intoxication, il y ait un remue-ménage parmi les médecins pour tenter de comprendre qui a commis cet acte. Même si, en ce qui me concerne, il a été démontré que je n’ai rien à voir dans cette affaire car je n’ai posé aucun acte médical sur Ousmane Sonko, je peux donc m’exprimer dans cette affaire car je ne suis pas lié à cette affaire, je suis accusé dans un autre dossier », dit Dr Niang repris par Senego.