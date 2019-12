Testez vraiment votre QI en seulement trois questions

Votre QI en trois questions

Les réseaux sociaux regorgent de tests d’intelligence. Souvent, on vous pose de nombreuses questions pour déterminer votre QI. « Combien font 2+2 ? », « J’ai 4 ans et mon petit frère a la moitié de mon âge. Quel âge aura-t-il quand j’aurai 100 ans? », « Qu’avez-vous mangé ce midi ? » Bref, beaucoup ne sont pas fiables. Mais savez-vous qu’il est possible de tester votre niveau d’intelligence en seulement trois questions ? Et oui, trois questions vous permettront de voir si vous avez de la logique ou non. En fait, il s’agit du Test de réflexion cognitive.

Il a été réalisé par le psychologue Shane Frederick. C’est d’ailleurs le test de QI le plus court du monde. En effectuant ce test, on peut voir si vous prenez vos décisions en suivant votre intuition ou en faisant preuve d’analyse. Allez, voyons voir quel Einstein vous êtes !

Passez le test de QI le plus rapide !

Question 1 : Une batte de baseball et une balle coûtent en tout 1,10 euro. La batte coûte 1 euro de plus que la balle. Combien coûte la balle ?

Question 2 : Si cela prend 5 minutes à 5 machines pour fabriquer 5 objets, combien cela prendrait de temps à 100 machines pour fabriquer 100 objets ?

Question 3 : Dans un lac, se trouve un banc de nénuphars. Chaque jour, le banc double de taille. S’il faut 48 jours pour que le banc couvre tout le lac, combien de temps faudrait-il pour que le banc ne couvre que la moitié du lac ?

Il n’y a pas de pièges, mais que de la logique. On vous laisse réfléchir… La plupart des personnes ayant passé le test ont répondu 10 centimes à la question 1, 100 minutes à la deuxième question, et 24 jours à la dernière. Mais sachez que ce ne sont pas les bonnes réponses. Toujours pas trouvé ? Allez, on vous donne toutes les réponses dans notre vidéo ci-dessous. Prenez de quoi noter, on vous explique tout.