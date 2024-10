Théodore Chérif Monteil investit 140 millions…mais il est bloqué par

L’ancien parlementaire de la treizième législature, Théodore Chérif Monteil, est sous le choc. Il a fait de gros investissements avec à la clé une création de plus de 100 emplois mais le ministère des finances le bloque.

Chimiste de formation, diplômé de l’Université de Lille en ingénierie des transports et management logistique, expert en process industriel, cet enfant du bassin arachidier s’est lancé dans la production et la transformation de noix de Cajou. Il a acheté des terres et une unité industrielle pour réaliser son projet qui faire travailler 140 personnes. Mais il attend son agrément du ministère des Finances et du budget.

Voici le post de Théodore Monteil sur Facebook

Source Facebook