Thiaroye 44, la reconnaissance posthume : Un Début de changement ou un faux semblant ?

Thiaroye 1944, la Reconnaissance Posthume : Un Début de Changement ou un Faux Semblant ?

Le récent geste du gouvernement français d’accorder la mention « morts pour la France » à des soldats africains abattus en 1944 suscite un débat intense. Ce qui pouvait sembler une avancée positive est, aux yeux de certains, une tentative de réécriture de l’histoire. Ousmane Sonko, Président de Pastef-Les-Patriotes, évoque une situation complexe où la France ne peut plus contrôler l’interprétation d’un récit tragique qui lui appartient autant qu’aux victimes africaines. Ce premier pas vers une reconnaissance est-il suffisant pour apaiser les blessures étatsuniennes et africaines ?

Le massacre de Thiaroye en 1944 reste encrée dans les mémoires comme un exemple d’injustice. Des tirailleurs, qui avaient risqué leur vie pour la France, furent abattus sans raison apparente. Ces soldats étaient symboles de loyauté et de bravoure, ayant servi un empire qui ne les a pas protégés. Leur seule « récompense » fut la mort. Il est essentiel de se souvenir de ces événements pour que les nouvelles générations puissent comprendre et contextualiser leurs racines et leurs luttes. En proclamant que la France ne peut plus établir seule la narration d’une histoire tragique telle que celle de Thiaroye, Ousmane Sonko souligne un besoin grandissant d’affirmer la souveraineté africaine. Les nouvelles autorités sénégalaises appellent à une reconsidération non seulement des événements historiques, mais aussi des droits individuels des peuples africains.

Réformer les programmes scolaires pour inclure une perspective africaine est essentiel. Les victimes doivent recevoir des réparations financières et morales. Les pays africains doivent s’unir pour défendre leurs droits historiques. Ce changement d’approche nécessite non seulement de la reconnaissance mais également une restructuration de la narration historique. Le Sénégal et d’autres pays d’Afrique doivent s’unir pour affronter la vérité sur leur passé. Cette unification est cruciale pour réclamer la justice. La mobilisation du peuple sénégalais autour de cette question crée un élan collectif pour construire un avenir basé sur la justice et l’équité historique. Les leaders politiques, comme Sonko, mettent en avant des demandes claires pour des recherches approfondies et une reconnaissance des faits. Si ces demandes sont satisfaites, cela pourrait également impacter la politique internationale entre la France et les pays africains. La mobilisation citoyenne est essentielle pour garantir que les voix de ceux qui ont souffert soient entendues. Un engagement collectif permet de renforcer les revendications et de s’assurer que des mesures concrètes sont mises en place. Les enjeux de ce débat dépassent les frontières nationales, touchant à la relation future entre les pays et le besoin d’un dialogue ouvert pour avancer. Les voix africaines ne doivent plus être marginalisées.

La mémoire des soldats africains doit perdurer et être honorée dans toute son ampleur. Un appel à tous les pays d’Afrique à se rassembler pour revendiquer leurs droits historiques. Encourager une conversation transparente sur l’histoire, la reconnaissance et les réparations peut aider à renforcer les relations internationales. Il est temps d’agir pour que les injustices passées ne soient pas répétées. Le Sénégal doit continuer à mener la charge pour revendiquer une reconnaissance authentique de son histoire.

L’avenir du dialogue France-Afrique doit interagir sur la base de la vérité historique est crucial pour construire un avenir durable. Les gouvernements doivent s’engager à des partenariats fondés sur le respect et la dignité. Le chemin vers la réconciliation implique un travail intense d’éducation et de sensibilisation. Les relations entre la France et les pays africains doivent être réinventées, s’appuyant sur la justice, la reconnaissance et la coexistence pacifique, en accordant attention aux voix longtemps ignorées.

Par Dénango Sarré, le 31 Juillet 2024