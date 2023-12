Thierno Alassane Sall : «La diaspora m’a confié ses préoccupations»

Fin d’une intense tournée européenne avec l’étape de Paris! Après Lyon, Bruxelles, Barcelone, Cervera, Lérida, Girona, Chatenay-Malabry, ou encore Etampes entre autres.

Les rencontres avec nos compatriotes de la diaspora, et avec les autorités locales ont été riches d’enseignements.

Chaque étape de cette tournée a renforcé ma compréhension des défis de notre diaspora et de leurs attentes. À Lérida, Barcelone, Girona, nous avons partagé des moments forts, discuté de coopération internationale, et envisagé des solutions pratiques avec les autorités locales.

Nos frères et sœurs sénégalais en Europe m’ont confié leurs préoccupations – des démarches administratives aux défis de la migration. Leur vision et patriotisme alimentent mon engagement pour un Sénégal de progrès et de solidarité.

Leur confiance et soutien me poussent à aller plus loin dans nos propositions pour le Sénégal.

C’est ensemble que nous préparerons l’avenir du Sénégal.

Thierno Alassane Sall, honorable député, président de LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS/ RV