Thierno Alassane Sall : « La situation de la dette est extrêmement grave »

Invité dans l’émission Moment de vérité, sur Walf, Thierno Alassane Sall a été interpellé sur la question du foncier. « Le foncier au Sénégal est cher et ne facilite pas la création d’entreprises», a déclaré le président de la République des Valeurs. Parlant de la dette, la tête de liste de la Coalition Sénégal Késé estime que les compteurs sont au rouge. « La situation de la dette au Sénégal est extrêmement grave. Et ce régime ne devrait pas stopper autant de chantiers. Des entreprises sont obligées de diminuer des emplois à cause des travaux mis aux arrêts», a-t-il dit.

Sur les reconfigurations politiques et les alliances politiques, Thierno Alassane Sall rappelle que les ennemis d’hier sont devenus des amis et vis versa donc ces coalitions ont fini de zapper les valeurs et les principes. « Au sein de PASTEF des anciens collaborateurs de Macky Sall, épinglés par des rapports sont entrain de cheminer avec eux.. Alors, par principe nous avons mis sur pied la coalition SENEGAAL KESÉ avec l’ancien premier ministre Abdoul MBAYE.. Et Dans un pays où le président de la république a peur de donner des instructions au premier ministre. On n’attend pas à voir des députés tenir tête à ce dernier. C’est une raison suffisante pour confier l’assemblée nationale à l’opposition particulièrement à la coalition SENEGAAL KESÉ », a déclaré TAS.

Pour ces élections législatives le parlementaire lance un appel au peuple sénégalais. « On veut voir des politiques qui osent poser le débat quand c’est nécessaire. C’est comme sur la question de la monnaie Franc CFA, ce pouvoir a crié partout ces questions et à l’époque je disais qu’ils ne le feront pas, parce qu’étant plus averti qu’eux sur la question. Comme je disais à des marchands à Keur Massar, au cours d’un débat : Vous voulez confier à des cyclistes le pilotage d’un avion », ironise le candidat. Qui persiste que l’Etat du Sénégal ne touchera pas beaucoup dans ces prochaines années.