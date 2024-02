Thierno Alassane Sall : «Le coup d’État institutionnel du PDS ne passera pas»

Le spectacle déplorable offert par les députés du PDS aujourd’hui est affligeant. Les discours et les actes posés à l’Assemblée nationale continuent à nourrir le désintérêt croissant du peuple envers sa classe politique. Il est incroyable qu’aucun d’entre eux ne se soucie de la crédibilité de l’Assemblée nationale et du regard du peuple qui les y a élus.

J’exprime ma gratitude envers l’attitude de mes collègues députés qui se sont érigés en bouclier pour me défendre. Je voudrais distinguer les honorables membres de Yewwi : Ismaila Diallo, Guy Marius Sagna, Cheikh Thioro Mbacké, et Birame Souleye Diop (qui a encaissé dans le dos un coup traître qui m’était destiné). Je salue également mes collègues Abba Mbaye (non-aligné) et Seydou Diouf (BBY).

Face à cette violence inqualifiable, je vais naturellement porter plainte. Les agresseurs, pris en flagrant délit, et clairement identifiés dans les vidéos de l’incident, doivent être tenus responsables. J’attends de l’Assemblée nationale et de la justice une réaction aussi prompte et équitable que celle observée dans l’affaire Amy Ndiaye Gniby.

La tentative du PDS et de BBY de reporter les élections par un coup d’État institutionnel ne réussira pas. Nous resterons fermes dans notre engagement, vigilants et déterminés à défendre notre Constitution et les principes démocratiques qui fondent notre nation.

Nous resterons toujours debout et engagés pour défendre notre cher Sénégal des deals et petits arrangements faits sur le dos du peuple.

Thierno Alassane Sall

Député à l’Assemblée nationale du Sénégal

Candidat à l’élection présidentielle

Président du parti République des Valeurs/Réewum Ngor