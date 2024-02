Aliou Cissé hué…la grosse colère du Pr Kitane

Huer cet homme !

Ce pays a choisi l’ensauvagement, l’insolence, la violence, l’ignorance et l’ingratitude. Huer cet homme. Pourquoi ? Vous le déifiez hier, aujourd’hui vous le vouez aux gémonies, bande d’ingrats. Vous êtes qui ? Le Brésil certainement ?

Vous le huez pour un problème de coaching ? Qu’ils sont prétentieux ces petits badauds ! Savez-vous ce qu’il endure ? Combien il souffre de ne pas avoir atteint son objectif ? Aimez-vous cette équipe plus que lui ? Problèmes de coaching ! Et s’il avait gagné ?

Quant à toi Aliou Cissé, je sais que tu sais à qui tu as affaire. Ces gens ont hué tous leurs héros : ils vénèrent bruyamment leurs saints et les insultent quand ils sont dans d’autres sphères ; ils élisent des « démons » pour se venger des leurs rois ; ils compensent leur faiblesse par la projection sur les autres ; ils sont inconstants, versatiles, impulsifs, bavards et peu féconds. Ces gens ont un problème non avec toi, mais leur éducation : le défaut d’éducation abrutit l’homme. Ce pays est foutu, je le jure !

Quand des députés sont installés dans la bagarre générale, il n’y a pas de raison d’espérer que la bagarre ne devienne pas son « règlement » intérieur. Cette législature porte en elle-même les germes de l’ensauvagement de la société. La bagarre, l’insolence et l’ignorance sont en réalité l’ADN de cette institution qui est censée nous représenter. Les jeunes apprennent tout difficilement et avec peu de génie, mais ils apprennent l’insolence à la vitesse d’un éclair.

Je ne suis pas un fan d’Aliou Cissé, mais je respecte son travail et ses résultats : il est jusqu’à maintenant le meilleur. Je peux le critiquer et peut-être souhaiter son départ, mais je ne peux pas comprendre qu’on exerce sur s personne cette violence morale. Mais Aliou est un Rasta, il comprend qu’en fin de compte que ceux qui l’ont hué se huaient eux-mêmes. Ce pays est en train de sombrer, et les élites (la véritable écume !) en est responsable. Nous avons choisi de nous morfondre dans une tradition de l’insulte et ça va nous coûter cher.

Ce pays est en train d’instaurer la culture de l’intolérance : la médiocrité s’est arrogé le droit de mener la société. Les insulteurs jouent les premiers rôles, à la télévision, c’est la haine, la vulgarité, la bouffonnerie et le mensonge qui sont distillés à longueur de journée. Cette quoi cette société où le plus grand criminel devient un saint dès que les manigances télévisuelles réussissent à en faire un « client préféré » ?

Alassane K. KITANE