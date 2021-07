Thierno Alassane Sall : « Macky Sall a installé le pays dans une situation grave »

Le leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall semble accuser le président Macky Sall d’être à l’origine de la hausse des cas de covid-19. Dans un post, il affirme que le chef de l’Etat est « conscient d’avoir installé le pays dans une situation grave ».

« Quand la parole de l’autorité est discréditée, décrédibilisée, et d’évaluée, elle ne peut plus être entendue. La stratégie actuelle du président de la République, c’est par de petits communiqués, pousser les lobbies des médecins, de la société civile, à crier et réclamer des mesures fortes, pour que lui puisse enfin sortir, et en prendre. Il ne peut pas prendre des mesures fortes puisqu’il n’a plus l’autorité morale pour le faire. S’il prenait des mesures fortes, personne ne le suivrait », a posté l’ancien ministre du Pétrole.

Il a affirmé que le président Macky SaIl « est conscient d’avoir installé le pays dans une situation grave », ajoutant qu’ « il n’y a pas pire pour un pays qu’une autorité démystifiée, dévaluée, discréditée par ses propres comportements ».