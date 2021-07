Pr Asaad Al-Shamrani, défenseur de la cause palestinienne, honoré au Sénégal

Tour à tour Mohamed Lamine Sarr, Directeur de l’institut Babou Salam, Dr Mohamed Said Ba, Sg du Forum Islamique pour le Développement et l’Education au Sénégal, Dr Khadim Lo de la grande mosquée Massalikoul Djinane, Pr Thierno Ka Directeur de l’institut Islamique de Dakar et d’autres membres de la ligue islamique mondiale ont tenu à montrer leur marque de reconnaissance à l’endroit du Dr Asaad Al-Shamrani, Professeur de classe exceptionnelle de dogmes et de religions à l’Université d’Ouzai, à Beyrouth au Liban, ce Samedi 17 Juillet 2021.

Devant un parterre d’éminents invités composés de professeurs d’université, d’imams, d’oulémas entre autres, des témoignages poignants sur le brillant et exceptionnel parcours du Professeur ont été faits.

Parmi eux, Dr Mohamad Said Ba selon qui, l’homme est multidimensionnel : « il ne faut pas attendre la mort d’un grand savant pour étudier, décortiquer sa pensée et son héritage intellectuels légués à la l’humanité. Ce qui est recommandé et qui a plus de sens, c’est de lui montrer sa reconnaissance de son vivant en lui disant merci avec des actes. C’est cela qui rend ses actions louables ».

Prenant la parole, Dr Asaad Al-Shamrani s’est dit à la fois ému et impressionné par le choix porté sur sa modeste personne pour l’honorer de son vivant. Une occasion pour lui de remercier les initiateurs de la cérémonie abritée par le bureau régional de la ligue islamique mondiale de Dakar.

A signaler que le savant et chercheur libanais, la soixante dizaine révolue, a publié plus de 70 livres et plus de 75 études scientifiques.

Il est connu à travers le monde pour ses engagements dans tous les combats de la oumma islamique et surtout sa position pour la cause palestinienne qui lui a valu le surnom de « l’amoureux de la Palestine ».

Avant la fin de la cérémonie, des présents dont un boubou traditionnel ont été offerts au Dr Asaad par ses disciples sénégalais en guise de souvenir.