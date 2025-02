Thierno Alassane Sall mène le jeu…le Pastef de Sonko en suiveur

Thierno Alassane Sall (TAS) fait la une des journaux depuis quelques jours. Le leader de la République des Valeurs (RV) a posé un acte qui le ramène dans le jeu politique. Le député a décidé de porter le combat pour l’abrogation de la loi d’amnistie. Un acte fort qui fait passer le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) en second plan. Une mauvaise publicité qui a mis le parti de Ousmane Sonko dans tous ses états. Le Pastef risque d’être la risée s’il ne fait pas attention.

Le député Thierno Alassane Sall a concrétisé son engagement. Mardi, le leader de la République des Valeurs a déposé une proposition de loi visant à abroger la loi d’amnistie. Par cette initiative, l’ancien ministre entend remettre la justice au cœur du débat politique et institutionnel au Sénégal. Dans un message adressé à ses compatriotes, TAS a souligné que la balle était désormais dans le camp de l’Assemblée nationale, appelant ses collègues députés à soutenir cette démarche.

« Il appartient désormais à l’Assemblée nationale de décider du sort de cette initiative, conformément à la procédure législative », a-t-il affirmé, tout en promettant de suivre de près son évolution. Mais l’acte posé par TAS n’est pas du goût de Pastef. Ce parti a toujours été contre cette loi. Mais depuis qu’il est au pouvoir, il n’a posé aucun acte visant à faire sauter cette loi très controversée. Depuis que les patriotes ont eu la majorité, ils ne sont que dans les discours.

En posant cet acte, Thierno Alassane Sall a damé le pion aux patriotes. Qui, désormais, essayent de sauver la face. Selon les défenseurs du PROJET, le Pastef aurait déjà préparé une proposition de loi pour l’abrogation de la loi d’amnistie. Ce qui ferait suite à l’annonce du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Selon Pastef, c’est deux propositions de loi qui sont sur la table du président de l’Assemblée nationale. Mais personne n’a encore vu ses propositions de loi. D’habitude, les patriotes sont trop bavards sur les actes qu’ils posent.

Alors pourquoi tant de mystère autour de ces propositions de loi ? Et pourquoi attendre que Thierno Alassane Sall pose un acte pour faire tout ce tapage sur les réseaux sociaux ? En attendant d’avoir des réponses, TAS a touché la corde sensible de Pastef. Dans ce parti, on avance prudemment sur la question de l’amnistie. Beaucoup de patriotes ont pu sortir de prison grâce à cette loi très critiquée. Et faut voir les réactions pour s’en rendre compte. Dans une publication sur Facebook, le député Amadou Ba s’est perdu dans ses positions.

«Quand vous êtes un homme politique qui n’a pas fait 30mn de détention, dont aucun des militants n’a été arrêté, torturé, blessé ou tu*é, vous devriez avoir la pudeur de vouloir faire de la récupération politique de l’amnistie et de ses suites. On ne joue pas avec la mémoire des familles endeuillées à coup d’éclats politiciens. Dans les négociations de paix, seules sont conviées les belligérants, ceux qui ont été au front et qui ont payé le prix du sang», a écrit le député de Pastef. Selon lui, «le Parti Pastef a encore les rayures, zébrures et meurtrissures de la répression sur le corps de ses militants, il sera au début et à la fin de tout règlement de la période sanglante que nôtre délictueux a vécue».

Sauf que le parlementaire oublie que cette loi d’amnistie ne concerne pas uniquement Pastef. L’amnistie est une question nationale et non l’apanage d’un seul parti. Elle concerne l’ensemble du pays, pas uniquement le parti Pastef. Si Pastef a été touché par la répression, d’autres citoyens ont également subi des injustices. Alors peu importe qui porte le combat si Pastef veut faire éclater la vérité, il n’a qu’à appuyer la proposition de loi du parlementaire.

En attendant de voir de quoi demain sera fait, Pastef s’est perdu dans son propre jeu. À force de jouer la carte de la patience, les patriotes ont vu un opposant leur damer le pion. Si Thierno Alassane Sall devient le porte étendard de ce combat, il pourrait gagner des points pour les prochaines élections. Mais attention ! Les camarades de Ousmane Sonko ne sont pas du genre à se laisser voler la vedette aussi facilement…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn