Sonko-Diomaye dans les «ruines»…Macky Sall imperturbable

Les dix (10) premiers mois ne sont pas de tout repos pour le président Bassirou Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko. Depuis qu’ils sont au pouvoir, ils disent avoir hérité d’un pays «en ruines». Depuis lors, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) tente par tous les moyens de faire payer Macky Sall. L’ancien président de la République est vu comme le principal responsable de la situation. Mais l’homme qu’on compte traduire justice vague librement. Comme quoi le patron de l’Alliance Pour la République (APR) est imperturbable !

Des « anomalies » ont été décelées dans la gestion des finances publiques au Sénégal entre 2019 et 2024, sous l’ancien président Macky Sall, a relevé mercredi 12 février la Cour des comptes dans un rapport qui remet notamment en cause les chiffres concernant la dette et le déficit budgétaire. Après lecture de ce document, on dira qu’il a donné raison à Ousmane Sonko. Le 26 septembre 2024, le nouveau gouvernement avait dénoncé la publication de «données erronées». Le premier ministre accusait le régime sortant d’avoir menti aux sénégalais.

Après la publication du rapport de la Cour des comptes, le ministre de la Justice a annoncé l’ouverture de poursuites judiciaires. Selon Ousmane Diagne, l’exploitation de ce document a révélé « des coûts élevés de la dette et des manquements graves », susceptibles de relever de diverses infractions pénales. Parmi les infractions citées figurent le faux en écriture, le faux en informatique, le détournement de deniers publics, l’escroquerie portant sur des fonds publics, le blanchiment d’argent et l’enrichissement illicite.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a été interrogé sur une éventuelle poursuite pour haute trahison contre l’ancien président Macky Sall. Un débat qui agite l’opinion publique depuis quelques jours et pour lequel les Sénégalais demandent des éclaircissements. « Sur la période 2019-2023, parmi les infractions répertoriées, ne figurent pas celles concernant la haute trahison. Mais rien n’est exclu, car ce sont des enquêtes qui sont menées et qui peuvent aboutir à tout… », a expliqué Ousmane Diagne. On peut en déduire que les Patriotes vont encore patienter avant de voir le prédécesseur de Diomaye devant la Haute Cour de Justice.

Quoiqu’il en soit, Macky Sall reste imperturbable. Au moment où les patriotes demandent son arrestation, il poursuit son agenda diplomatique sans manifester le moindre signe de préoccupation à Dubaï. Si on en croit un média de la place, il a multiplié ces derniers jours les rendez-vous avec des personnalités influentes, restant fidèle à son engagement sur la scène internationale. «Sa présence à Dubaï, aux côtés de son épouse Marème Faye Sall, n’est pas passée inaperçue», lit-on sur la source.

Loin des débats politiques sénégalais, il continue d’afficher une posture d’homme d’État tourné vers l’extérieur. Malgré tout le bruit sur les révélations du rapport de la Cour des comptes, Macky Sall conserve un calme absolu. Aucune déclaration publique, aucune réaction apparente : il reste imperturbable. Cette stratégie de silence intrigue et alimente les spéculations. Et cela ne fait qu’attiser la colère des partisans de Ousmane Sonko qui n’arrivent toujours pas à comprendre comment Macky peut-il être toujours libre.

Connu pour être un stratège politique, Macky Sall sait garder le suspens autour de lui. En ne se prononçant pas sur le rapport, il s’évite les polémiques. Mais aussi l’ancien président évite le piège des patriotes. Car s’il y’a quelqu’un qui peut permettre de mettre la lumière sur ces chiffres et révélations, c’est bien le patron de l’Alliance Pour la République (APR). Il était l’élément central ces douze (12) dernières années. Rien ne pouvait se faire sans qu’il ne soit au courant.

Mais attention ! Ce silence de Macky Sall peut être préjudiciable à ses partisans. Le nouveau régime est attaché à la reddition des comptes. Alors si les nouvelles autorités ne peuvent pas mettre la main sur l’ancien président, elles vont se rabattre sur les sous-fifres (ministres, DG, PCA…ou même griot présidentiel). Depuis que le duo de Pastef est au pouvoir, beaucoup de membres du régime sortant ont des démêlés avec la justice. Et ce n’est que le début. Avec la publication du rapport de la Cour des comptes, des jours sombres attendent les «Mackysards».

