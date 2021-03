Avec Thione, s’éclipse l’un des derniers dépositaires de la musique traditionnelle sénégalaise. Nos ultimes racines se meurent sans que de repousses il n’y ait. D’où l’immensité de la perte et de notre douleur. Il a tant chanté sa mère, et moi avec lui, la mienne. Au nom de la République des Valeurs, et à mon nom, je présente mes condoléances à sa famille, ses proches, à l’ensemble de la nation sénégalaise et au monde entier.

Thierno Alassane Sall