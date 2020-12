Thierno Bocoum à Moussa Sy : « Monsieur le maire vous mentez »

Il est devenu un transhumant sous une forme plus honteuse car on peut transhumer sans trahir.

Dans la vie quand on fait l’erreur de dépasser certaines barrières d’éthique, on ne peut plus se retenir. La fin justifie les moyens. Mentir, trahir, escroquer n’est plus un problème. C’est un outil pour mieux se positionner et continuer à tromper son monde.