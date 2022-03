Chers compatriotes,

Chers acteurs de la presse,

Chers membres du mouvement AGIR

Le 28 Avril 2021 dans un arrêt de 32 pages, la cour de justice de la CEDEAO a estimé que le système de parrainage « constitue un véritable obstacle à la liberté et au secret de l’exercice du droit de vote, d’une part et une sérieuse atteinte au droit de participer aux élections en tant que candidat, d’autre part ». Elle a par conséquent ordonné la suppression du parrainage et avait laissé six mois aux autorités sénégalaises pour « soumettre à la cour un rapport concernant l’exécution de la présente décision ».

Le rapport de la mission d’observation de l’Union Européenne sur l’élection présidentielle du 24 Février 2019 avait également préconisé notamment de mener une réflexion sur le système des parrainages citoyens, dont certains aspects « portent atteinte au principe d’égalité entre les candidats ».

Malgré les violations flagrantes constatées et moult fois décriées de droits élémentaires dont la protection incombe, au premier chef, à l’Etat Sénégalais, le parrainage a été reconduit pour les élections législatives à venir.

Au nom de quoi ? Au profit de qui ? Pour quel dessein ?

Son maintien en dehors de violer des fondements d’un État de droit, ne répond même pas au bon sens qui est la chose la mieux partagée. En effet, les résultats des dernières élections législatives sont ignorés dans l’établissement de la fourchette à respecter pour le nombre de parrains exigé. Certains députés bénéficiant du plus fort reste, pour la plupart, malgré la prouesse d’avoir été présents au sein de l’hémicycle face à 47 listes en compétition, n’ont pas atteint le nombre de suffrages supérieur au minima imposé pour le parrainage comptant pour les élections législatives à venir.

Devrions-nous croire, à travers cette mesure qualifiée de salutaire pour la démocratie, que :

Modou Fada DIAGNE (33.130 voix), Demba DIOP (Diop Sy) (29.596 voix) Aissata Tall SALL (24.342 voix), Aissatou MBODJI (23.142 voix), Sokhna DIENG (22.769 voix), Cheikh Tidiane GADIO (19.675 voix), Ibrahima Abou NGUETTE (19.211 voix), Théodore Chérif MONTEIL (18.268 voix), n’avaient rien à faire à l’hémicycle, qu’ils auraient dû être retenus sur la base d’un minima préalable de parrains qu’ils n’auraient pas eu ?

Quelle est cette logique qui voudrait qu’un sénégalais lambda qui aspire à faire de la politique ne puisse pas avoir la possibilité d’exister et d’évoluer à la faveur d’un suffrage universel raisonnable ?

Même ceux qui ont été député grâce au plus fort reste se trouvant dans la fourchette exigée aurait pu ne pas être présent à l’hémicycle puisqu’aucun candidat n’a la possibilité de rassembler toutes les intentions de vote en sa faveur pour les transformer en parrains. Il a fallu que l’Etat mette en place une disposition de plus de 15000 bureaux de vote sur le territoire national pour que ces intentions de vote s’expriment entièrement dans les localités où les candidats se sont présentés.

Ce parrainage est finalement un symbole parlant d’un je-m’en-foutisme assumé d’un régime qui fait preuve d’une incapacité de faire primer les intérêts supérieurs d’une nation sur ses calculs politiciens sur fond de volonté de se maintenir au pouvoir.

Le 19 Avril 2018, nous avions combattu le vote consacrant le parrainage au Sénégal. J’étais moi-même arrêté ainsi que d’autres leaders pour avoir dit non au parrainage. Aujourd’hui le combat doit continuer dans le même sens pour toutes les raisons évoquées ci-dessous.

Le refus a été déjà suffisamment manifesté, le réitérer par la parole est une bonne chose mais il faudra que l’acte suive la parole en militant pour une large mobilisation autour de cette question. Nous y sommes favorables, nous y souscrivons.

La participation du mouvement AGIR aux élections législatives se voudra active. Notre candidature nous impose de remplir les conditions sine qua non pour pouvoir participer à ces échéances.

Le mouvement AGIR réitère sa volonté de collaborer avec d’autres forces dans le cadre de coalitions en vue d’apporter de vrais changements au sein de l’hémicycle.

Notre option personnelle de ne pas être candidat aux élections locales dernières est un choix politique défini avant la mise en place des différentes coalitions pour les élections locales et totalement assumé compte tenu de notre position sur le cumul des mandats.

Les élections locales coïncidant avec les élections législatives, nous avions personnellement opté d’être candidat aux dernières élections citées.

Un maire doit consacrer tout son temps à s’occuper de ses administrés et un député doit faire de même pour son peuple. Ces deux missions respectives doivent s’effectuer à plein temps. Par conséquent, nous considérons qu’on ne peut avoir l’ambition d’occuper les deux postes en même temps et ainsi être incapable de remplir totalement les missions y afférent.

Même si le pouvoir local mérite beaucoup d’attention compte tenu de son importance dans la gestion de proximité, notre option s’est portée sur la candidature aux élections législatives. Notre conviction est que l’assemblée nationale sénégalaise est un lieu à assainir. Elle ne doit nullement être laissée à la merci de groupes qui n’ont aucune idée du rôle central qu’elle doit jouer dans la bonne marche de notre pays et dans la consolidation de sa démocratie.

Nous comptons y apporter des changements majeurs en y évoquant des questions centrales en dehors des rôles fondamentaux de contrôle de l’action gouvernementale, de l’évaluation des politiques publiques et du vote des lois.

Nous proposerons, entre autres, une loi référendaire d’autodétermination notamment sur la question de l’homosexualité qui agite l’espace public, pour contourner toute confiscation de la volonté populaire par des représentants du peuple.

L’homosexualité est un phénomène international qu’il ne faudra ni ignorer ni négliger.

En tant que peuple qui a droit à l’autodétermination, nous devons nous prononcer directement sur la question de cet agenda international sous forme d’idéologie politique qui ne se limite pas à vulgariser l’homosexualité dans toutes ses formes mais aussi de faire accepter des pratiques comme le mariage homosexuel dont le corollaire est l’autorisation de la PMA, (la procréation médicalement assistée) et de la GPA (La gestation pour autrui) aux couples homoparentaux.

Nous arrêterons cet agenda contraire à nos valeurs et coutumes à travers des dispositions claires adoptées dans notre constitution.

Et parlant d’agenda, nous combattrons celui qui consiste à s’attaquer à la croyance d’autrui, à ridiculiser et à humilier nos chefs religieux et coutumiers. Cela n’est ni conforme à nos valeurs ni conforme à nos croyances.

Notre volonté sera de dresser les barrières de protection de notre première richesse : La paix.

C’est pourquoi une réforme du code de procédure pénale intégrera une auto saisine obligatoire du procureur de la république dans les cas d’atteinte à la foi d’autrui et d’injures publiques contre les chefs religieux et coutumiers ou leur porte-parole.

La protection des personnes vulnérables sera aussi au cœur de notre préoccupation. Ainsi femmes, enfants, handicapés seront âprement défendus en militant pour l’alourdissement des peines pour les délits et crimes les concernant.

Il n’est plus question de laisser des personnes vulnérables à la merci de leurs semblables sans garanties de protection, sans soutien de l’Etat.

Nous militerons pour un guichet unique d’aide au retour de nos compatriotes résidents à l’étranger.

Face à la montée de l’extrémisme et du racisme dont nos compatriotes sont des victimes directes, l’Etat sénégalais dont l’une des missions est de veiller à la sécurité de ses compatriotes doit faciliter le retour au pays de ceux qui le souhaitent. Les sénégalais de l’extérieur ont suffisamment participé à la quiétude et à l’équilibre de leurs familles respectives pour devoir bénéficier du soutien d’un Etat qu’ils ont régulièrement suppléé.

Notre présence aux côtés des paysans, des éleveurs du secteur privé national, du secteur informel, des familles démunies sera encore renforcée après avoir été à leurs côtés pendant une dizaine d’année sans interruption.

Notre priorité est de bâtir un Sénégal de paix et de sécurité. Un Sénégal qui mettra l’intérêt général au-dessus de tout autre intérêt.

Nous nous battrons sans complexe et sans faiblesse pour la défense des intérêts majeurs de notre peuple.

Je vous remercie.

Thierno Bocoum

Prèsident du mouvement AGIR