Législatives 2022 : Les étudiants forment un bouclier autour d’Habib Niang

L’amicale des étudiants thiessois de l’université Amadou Mactar Mbow ont organisé la traditionnelle journée d’intégration pour permettre aux nouveaux bacheliers de faire la connaissance de leurs ainés. Pour cette deuxième année consécutive les étudiants ont choisi comme parrain Habib Niang responsable politique de l’Apr. Selon le président de l’amical le choix du ce de bureau du cadastre de Guédiawaye est motivé par mille raisons.

« Parlant de la journée qui nous réunit, c’est pour nous une occasion en plus de le remercier, de réaffirmer notre reconnaissance, notre gratitude pour les actions qu’il a mené pour notre épanouissement en tant que étudiant mais aussi en tant que population de Thiès. Homme de valeurs, adepte du social d’une honnêteté indéniable, sans une once d’arrogance et rempli de condescendance, vos actes sont là, et nous sommes fiers de ce que vous êtes ».

Il renchérit en soulignant que la vision de leur parrain ne se limite pas seulement à l’éducation, « votre vision Mr le président ne se limite pas seulement dans le domaine pédagogique, votre spectre de bienfaisance remplie aussi bien le domaine social que le secteur culturel. Monsieur notre cher parrain votre parcours devrait inspirer les acteurs politiques et surtout la jeunesse d’aujourd’hui et nous jeunes nous l’avons compris car c’est en vous qu’on a vu que l’homme peut passer de zéro en héros en faisant du travail un sacerdoce. Sur Ce, j’invite la population thiessoises et surtout les jeunes à le suivre comme un modèle enfin de pouvoir non seulement le côtoyer mais de marcher côte á côte avec lui pour qu’il puisse arriver au projet qu’il rêve de réaliser pour notre ville. Sachez que Mr le Président nous étudiants thiessois de l’UAM, nous sommes disposés à vous accompagner en ce sens ».

Pour le parrain c’est toujours un plaisir de retrouver de partager un moment avec les étudiants car il est de son devoir de les accompagner afin qu’ils puissent à leur tour rendre la pareille.

« Je suis honoré du choix que vous avez porté sur ma modeste personne en me désignant, pour la deuxième année consécutive, parrain de votre belle journée d’intégration qui, désormais, fait partie des grands rendez-vous de Thiès. Cette journée est un moment privilégié de rencontre et de dialogue entre vous et vos cadets, nouvellement admis dans les universités. Je leur renouvelle mes vives félicitations et les encourage à persévérer dans l’effort. Le chemin est certes long et parsemé d’embuches, mais il ne résiste sans doute pas à ceux qui savent se donner les moyens de leurs ambitions ».

Monsieur Habib Niang parrain des étudiants a profité de l’occasion pour sensibiliser les étudiants sur la violence qui sévit dans les universités tout en leur rappelant ce pourquoi ils sont ici

« Ce qu’il se passe aujourd’hui dans les universités publiques doit nous interpeller tous. Au-delà de la violence de plus en plus érigée en modèle de conduite dans les campus universitaires, d’aucuns se donnent le malin plaisir à donner raison à ceux qui chahutent le niveau d’études des étudiants. Ils n’ont pas tort par endroits. Mais l’histoire de votre ville, vous commande, étudiantes et étudiants Thiessois, à former un groupe d’exception.

Thiès a toujours été et restera une terre d’excellence par essence. Des générations de cadres, jeunes et moins jeunes ont joué et continuent de jouer des rôles de premier plan pour le développement de cette ville et, pour l’émergence de notre pays chère au président Macky Sall. Vous ne pouvez que vous aligner à cette bonne vieille tradition ».

Poursuivant son discours le parrain exhorte ces jeunes à plus de responsabilité, de solidarité surtout de prendre leur destin en main en participant à la vie socio-économique pour le développement et ne pas laisser les autres le faire à leur place

« Pour ce faire, il n’y a aucun secret. Aimez-vous, soutenez-vous mutuellement et vous réussirez ensemble à relever les défis que vous impose votre très envié statut de futurs architectes du développement de ce pays. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous. Vous, filles et fils d’une terre de refus! Alors, refusez d’être des spectateurs. Préparez-vous à devenir, très vite, actrices et acteurs du développement.

Dans vos foyers et vos quartiers d’abord, pour votre Ville ensuite. Et, merveilleusement, soyez suffisamment outillés pour figurer parmi ceux qui porteront demain, les destinées de notre très cher pays. Vous y arriverez en étant : Déterminés, Concentrés. Travailleurs acharnés ; généreux dans l’effort et rigoureux dans la méthode ».

Pour clore son propos monsieur Niang a rassuré les nouveaux bacheliers de son soutien et de son accompagnement pour cela il va leur trouver un logement d’ici la semaine prochaine

« Pour ma part, je resterai toujours à vos côtés. Je serai toujours le frère, le père, l’oncle et le grand ami de chacune et de chacun de vous. Soyez rassurés de mon engagement renouvelé à vous soutenir, à vous accompagner dans votre longue marche. S’il plait au bon Dieu je vais vous un logement pour que vous puissiez accueillir vos jeunes frères qui viennent fraichement d’arriver ».

Pour finir la journée en beauté les étudiants ont décerné un diplôme de reconnaissance pour ces actes en leur endroit.