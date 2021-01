Thierno Bocoum demande à Macky de se vacciner en premier

Thierno Bocoum demande au chef de l’Etat de démarre la campagne de vaccination contre la covid-19 par lui-même. En effet, hier mardi, lors de son discours, le Président Macky avait annoncé avoir ordonné qu’une stratégie nationale de vaccination lui soit proposée dans les meilleurs délais. Ce, pour prendre en charge et en priorité la vaccination du personnel médical et des groupes cibles qui nécessitent la plus grande attention. Du côté de son opposition, certains ont saisi la balle au rebond.

Suffisant pour faire réagir l’opposition. Le Président du mouvement Agir lui a donné une première dose. « Il faut gouverner par l’exemple. Que la campagne de vaccination annoncée par le Président de la République commence par lui-même et les membres de son gouvernement », a-t-il écrit sur sa page Facebook.