Thierno Bocoum : «Le Premier ministre est toujours dans les réseaux sociaux»

Samba Ndiaye, allié de la coalition Diomaye Président, a été nommé, en Conseil des ministres dernier, PCA de la SNHLM. Depuis, Il y a eu des levées de boucliers du PASTEF. Les militants disent qu’il n’est pas le bienvenu.

« Il faut une cohérence. Et les cohérences, on peut les retrouver au niveau des principes. Soit on dit qu’on ne sera avec aucun responsable politique qui n’est pas du parti, soit on ne le dit pas. Parfois, c’est une question d’émotion. Les gens sont dans des émotions », a répondu Thierno Bocoum, porte-parole de la coalition Samm Sa Kaddu.

Devant le « Jury du dimanche » sur iRadio, il a soutenu que « ce qu’il peut faire, c’est éviter de gouverner par les réseaux sociaux (RS). Malheureusement, le Premier ministre est toujours dans les RS. Ce n’est pas ça l’État. Il faut avoir une position très claire par rapport à ça, et c’est à eux de discuter. S’ils veulent travailler avec tout le monde, c’est leur choix. S’ils veulent être sectaires et se limiter à eux, c’est leur choix. Je ne suis pas du PASTEF, je ne vais pas les juger ».

Il précise qu’ils n’ont rien dit quand il les soutenait avec DiomayePrésident. « Heureusement que le président de la République a été lucide. Mais c’est à eux de voir. Ils ne veulent pas de changement, qu’ils n’en prennent pas. Parce que déjà, il y en a chez eux. Quand on est dans les principes, on dit que c’est pour tout le monde. Mais quand on est dans de l’émotion, c’est à la tête du président. C’est une question qui revient », conclut-il.