Thiès : Des commerces fermés par la municipalité pour…

Une équipe de la mairie de Thiès avec à leur tête Pape Bassirou Diop s’est rendue au marché Moussanté accompagnée de policiers pour fermer les cantines qui n’ont pas payé leur patente.

Les commerçants sur place disent ne pas refuser de payer, mais c’est parce qu’ils n’ont pas les moyens à cause de la pandémie du COVID19. Ils se disent très touchés et « n’arrivent plus à faire recette et n’ont pas pas reçu d’aide de la part de l’état », explique Badou Mbaye, responsable au marché Moussanté.

Selon lui, la situation est difficile pour les commerçants qui peuvent rester des jours sans écouler leurs produits. Les commerçants voulaient profiter de la fête de Noël et de fin d’année pour écouler des produits mais hélas, ils ont été surpris par le comportement de la Mairie accompagnée des forces de l’ordre pour les obliger à fermer boutique.

Ce responsable du marché déclare : « Nous sommes au marché pour chercher de quoi nourrir notre famille. Nous n’avons toujours payé la patente parce que cette année-ci, nous ne pouvons pas le faire. Nous n’avons jamais rien attendu de la mairie. Nous pouvons rester toute une journée sans rien vendre. La situation est très compliquée pour nous avec la pandémie du COVID19 qui nous affecte. Ce comportement de la Mairie est inhumain »