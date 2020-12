3e mandat de Macky : Mimi ne lâche rien !

Aminata Touré persiste et signe sur sa position concernant un troisième mandat de Macky Sall. Dans un entretien avec «Jeune Afrique », l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) assène ses vérités : «Je n’ai pas attendu de quitter le Cese pour l’exprimer : je l’avais dit avant la réélection du Président Macky Sall, je l’ai redit avant d’être nommé au Cese, puis à nouveau pendant que j’exerçais cette fonction et je vous le confirme aujourd’hui. Il ne s’agit pas seulement ici de la démocratie sénégalaise : sur le continent, depuis que ce type de limitation est inscrite dans les Constitutions, 21 Chefs d’Etat, dans 14 pays, ont quitté leur fonction du fait des dispositions sur la limitation des mandats. Macky Sall a assuré à plusieurs reprises qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, je n’ai fait que le rappeler. Les dispositions adoptées en 2016 sont d’ailleurs claires sur ce point (…) ».

A propos des ministres qui seraient limogés lors du dernier remaniement pour « délit d’ambition », Mimi informe : « En politique, l’ambition n’est pas un délit, au contraire. Dans un système politique concurrentiel, on ne reste pas assis à regarder passer les trains. Un politicien sans ambition, c’est un politicien qui ne vous dit pas la vérité ».

Interpellée sur ses ambitions personnelles, elle lâche : « Nous en parlerons en temps voulu ».

Source : Libération Online