Thiès-Ouest : Le maire Mamadou Djité porte plainte contre ses conseillers

Accusé de gestion et de détournement de deniers publics, Mamadou Djité porte plainte contre ses accusateurs. Il a saisi le procureur près le tribunal de Grande instance de Thiès pour diffamation et dénonciation calomnieuse. « Depuis quelque temps, des conseillers de notre auguste institution s’attaquent à son maire dans le but de ternir sa réputation. Les témoignages sont unanimes. Djité est un homme de valeur, un homme droit, un homme véridique, un homme courageux et sincère. L’essentiel des auteurs de cette entreprise politicienne funeste de destruction d’un homme quant à eux, sont connus de tous les Thiessois, cette vie est top étroite, on se connaît tous », a indiqué le maire de la commune de Thiès.

Mamadou Djité, qui évoque une campagne de diffamation de la part de ces conseillers municipaux pour salir sa réputation, a annoncé une plainte. « Considérant que ces propos sont des accusations gravissimes et ne sauraient être justifiés aucunement par un combat politique en toute responsabilité, j’ai porté plainte contre les auteurs auprès du procureur près du tribunal de grande instance de Thiès pour diffamation et dénonciations calomnieuses. Pour servir les contours de cette campagne de délation, il faut remonter le temps dans un passé récent », a précisé M. Djité repris par Pressafrik.

« Apres mon choix pour porter l’étendard de la coalition Yewwi Askan Wi sur une liste de huit prétendants les frustrations vont surgir, chacun va le manifester à sa manière, certains ont préférés quitter, d’autres sont restés tout en essayant d’avaler la pilule amère sans jamais y parvenir, c’est le cas de mon ancien adjoint. Durant les deux ans qu’on a passé ensemble, j’ai tout fait pour satisfaire leur caprice politique, je gérais dans la douleur leurs humeurs et leurs états d’âmes. Malgré tout, ils complotent avec nos adversaires d’hier pour me barrer la route », a –t-il expliqué.