Cas des décisionnaires : Le SELS presse l’Etat et dépose un préavis de grève

Le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) a décidé de déposer un préavis de grès ce Jeudi 25 Janvier 2024 sur la table du gouvernement. Selon son secrétaire général national, Amidou Diédhiou, ce préavis est annoncé pour rappeler et exiger du gouvernement la mise en œuvre de certains accords mais aussi le règlement rapide de la question des enseignants décisionnaires.

Sur cette question, le SELS reste intransigeant et son secrétaire général national estime que c’est un point non négociable. Il dénonce par la même occasion « la tergiversation, le louvoiement et le manque de considération… » du gouvernement. C’est pourquoi, il invite les autorités à modifier dans les brefs délais, le décret 74-347 qui va permettre aux enseignants reclassés comme décisionnaires d’être réhabilités dans leurs droits et corriger une injustice qui n’a que trop durer.

Autre question qui préoccupe le SELS, c’est le respect de tous les accords signé le 26 Février 2022 et à cet effet, il a été retenu une revalorisation des salaires des instituteurs, instituteurs adjoints et maitres contractuels étalés sur plusieurs échéances. Pour résorber le gap salarial entre les instituteurs et les professeurs, une augmentation de 10 mille francs sur le salaire de chaque instituteurs, instituteur adjoint et maître contractuel est attendue à la fin de ce mois de Janvier. C’est pour cette raison, qu’à quelques heures du virement des salaires, le Secrétaire Général National du SELS n’a pas manqué de rappeler au gouvernement cette close et espère que l’Etat respectera cet engagement.

Ainsi donc, après le dépôt de ce préavis de grève qui expire dans un mois, si rien n’est pas, il faut s’attendre à des perturbations et connaissant ce que représente le SELS dans ce secteur, l’on peut s’attendre à une paralysie du système éducatif. Pour ne pas en arriver là, Amidou Diédhiou, ferme dans ses propos, invite le gouvernement à faire dans la prévention en réglant définitivement et tout de suite cette question des décisionnaires du secteur de l’éducation.

L.Badiane pour Xibaaru